प्रतापगढ़ के कुंडा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा चल रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग रामकथा को सुनने के लिए पहुंच रहे है. रामकथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान की महिमा का बखान करते हुए अहंकार में न जीने की सलाह दी.

शास्त्री ने कहा "अगर हम ये सोच ले की हम बहुत बढ़िया कथा करते हैं, तो भगवान को कुछ नहीं करना. बस एक बार फिरसे ठाकुर जी टेढ़ा कहलवाना है, परिणाम देश भर में फिरसे पोस्टर फटने लगेंगे. हमारी प्रार्थना है कि 'मैं में मत जियो, बकरा मैं में ही कट जाता है'.

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धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान की महिमा का किया बखान

प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित रामकथा में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान की महिमा का बखान किया. उन्होंने कहा, "भगवान हमसे बुलवाता है ये उनकी कृपा है." रामकथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "पाकिस्तानी हिन्दुओ आज तो तुम्हारे ख़ुशी का दिन है, जरा मस्ती में झूमते हुए गाइए."

मैं में बकरा कट जाता है- धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "अगर हम ये सोच ले की हम बहुत बढ़िया कथा करते हैं, तो भगवान को कुछ नहीं करना, बस एक बार फिरसे ठाकुर जी टेढ़ा कहलवाना है. परिणाम देश भर में फिरसे पोस्टर फटने लगेंगे." उन्होंने कहा, "इसलिए हमारी प्रार्थना है कि मैं में मत जियो बकरा मैं में ही कट जाता है." धीरेंद्र शास्त्री ने बताया, "मैं मतलब अहंकार, अहंकार में मत जियो, बस ये मानो की भगवान करवा रहे हैं."

कुंडा विधायक राजा भैया करवा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा

दरअसल, प्रतापगढ़ के कुंडा में भक्ति बयार बह रही है. बताते चलें कि कुंडा में बेंती कोठी के पास परेड ग्राउंड में 17 से 20 नवंबर 2026 तक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर बाबा) की चार दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन हो रहा है. रामकथा का आयोजन कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) करा रहे हैं. वहीं कुंडा में आयोजित रामकथा में बाबा बागेश्वर के बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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