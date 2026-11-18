उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर चर्चा कब शुरू होगी, यह सवाल सबके जहन में है. इस बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने गोरखपुर में 'मुहूर्त' निकाल दिया है.

सीट शेयरिंग को लेकर पत्रकारों के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि एकादशी के बाद तय तारीखों पर चर्चा शुरू होगी. इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- जिस INDIA गठबंधन के साथ हमने चुनाव लड़ा था, उसमें आखिरी समय में बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल होने वाले हैं. एक सहयोगी दल ने 36 सीटें मांगी हैं. सहयोगी दल, सहयोगी दल ही रहता है लेकिन उसका सहयोग जिस दल को होता है वो बदल जाता है."

बता दें एकादशी, 20 नवंबर को है. यानी 20 नवंबर के बाद कांग्रेस और सपा की बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी. गौरतलब है कि सपा को कांग्रेस पहले ही 181 सीटों की लिस्ट सौंप चुकी है. वहीं सपा के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि उसने कांग्रेस को 24 सीटें देने का ऑफर दिया है. हालांकि एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 24 सीटों का दावा सही और सटीक नहीं है.

उधर, सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा है कि 50 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं दिया जाना चाहिए.

सीट बंटवारे पर क्या है कांग्रेस का रुख?

सीट बंटवारे के ही मुद्दे पर 18 नवंबर, बुधवार को यूपी कांग्रेस प्रमुख आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा था कि- हम शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं. पार्टी अध्यक्ष के साथ भी चर्चा हुई है, और हम सभी अगले दो-तीन दिनों में एक साथ बैठकर सीट-बंटवारे की व्यवस्था पर विचार-विमर्श करेंगे.

कांग्रेस और सपा गठबंधन पर, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि ये आंकड़े क्या हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगी. परसों भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई थी.