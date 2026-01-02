नए साल पर कैंची धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, पहले दिन बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए पहुंचे

उत्तराखंड के नैनीताल में नव वर्ष मनाने आए भक्तों ने एक जनवरी की सुबह कैंचीं धाम आश्रम में अपने शीश झुकाकर मिन्नतें मांगी. भक्तों ने बाबा के आगे अपने जीवन को संतुलित करने का प्रण लिया.

नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर दूर पड़ने वाले कैंचीं धाम में आज सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली. ये सैलानी 30, 31 दिसंबर और उससे भी पहले से इस क्षेत्र में नया साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं.

पर्यटकों ने अपने 2026 की शुरुआत बाबा नीब करोरी का आशीर्वाद लेकर से की. देश विदेश से लोग 2025 को विदा करने और 2026 का स्वागत करने के लिए कुमाऊं की इन हसीन वादियों में पहुचें हैं. पर्यटकों की भारी भीड़ से मंदिर को जाने वाली सड़क खचाखच भर गई और यातायात बाधित हुआ.

मंदिरों में रही भक्तों की भारी भीड़

नैनीताल में नव वर्ष की शुरुआत लोगों ने कैंची धाम, नयना देवी मंदिर, हनुमान गढ़ में दर्शन के साथ कि. इस दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. सैकड़ों की संख्या में भक्त कैंची धाम मंदिर पहुंचे. श्रद्धालुओ की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भवाली में ही सभी वाहनों को रोक दिया और भवाली से कैंची धाम के लिए सटल सेवा की व्यवस्था की.

दिल्ली से अपने परिवार के साथ आए भक्त सतीश मित्तल ने कहा कि वो कैंचीं धाम के दर्शनों को पहुंचे हैं. उन्होंने मंदिर में प्रण लिया है कि वो अब किसी भी नशीली चीज को नहीं छुएंगे. अपना रोजाना का टाइम टेबल सही कर उसके अनुसार अपनी जीवन शैली को डालेंगे.

महाराष्ट्र से भी आए श्रद्धालु

इसके अलावा महाराष्ट्र से अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर के मौके पर कैंचीं धाम, नैनीताल और रामनगर घूमने आए विनय शर्मा ने कहा कि वो अपने दोस्तों को यहां लाइन हैं. उन्हें बाबा के दर्शन कर एक अलग ही शांति मिली. उन्होंने बाबा के बारे में पढ़ा था और दर्शनों की इच्छा हुई थी. उन्होंने ये भी कहा कि बाबा बहुत दयालु हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे.

जगह-जगह पुलिस बल रहा तैनात

पुलिस ने भीड़ को देखते हुए गाड़ियों को डाइवर्ट किया और नैनीताल, अल्मोड़ा, मनगर, कैंचीं, भीमताल आदि के स्टीकर लगाकर गाड़ियों को निर्धारित जगह के लिए ही रवाना किया. भारी पुलिस सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया था.