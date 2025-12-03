हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेवरिया के BLO मोहम्मद आफताब का अनोखा अंदाज! डुगडुगी बजाकर लोगों को कर रहे जागरुक

देवरिया के BLO मोहम्मद आफताब का अनोखा अंदाज! डुगडुगी बजाकर लोगों को कर रहे जागरुक

Deoria News: SIR में लगे मोहम्मद आफताब डुगडुगी के साथ आवाज लगाते हैं. वो कहते हैं, ‘सुनिये-सुनिये एक जरुरी सूचना- मेहरबान,कदरदान, साहिबान. BLO आ गया आपके द्वार. जल्द से जल्द फार्म जमा कर दीजिए.'

By : संजीत शाही | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 03 Dec 2025 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में SIR कार्य को लेकर बीते दिनों में कई BLO की कथित जान जाने की घटनाएं सामने आयीं हैं. इस बीच तमाम जिलों में BLO ने दबाब की बात भी कही है. इस बीच देवरिया जनपद से BLO मोहम्मद आफताब कुछ अलग ही अंदाज में अपने काम से सुर्खियां बटोर रहे हैं. आफताब गांव में लोगों को फॉर्म भरने व मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए डुगडुगी बजाकर जागरूक कर रहे हैं. 

रोपण छपरा गांव में SIR में लगे मोहम्मद आफताब डुगडुगी के साथ आवाज लगा रहे हैं- ‘सुनिये-सुनिये एक जरुरी सूचना- मेहरबान, कदरदान, साहिबान, BLO आ गया आपके द्वार जल्द से जल्द फार्म जमा कर दीजिए यदि आप SIR फार्म जमा नही करते तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा.’ ये अंदाज लोगों को लुभा रहा है.

कोई भी नागरिक SIR में न छूटे

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि BLO मो.आफताब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव का कोई भी नागरिक SIR प्रक्रिया से छूट न जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और उनसे जानकारी इकट्ठा कर यह प्रक्रिया दबाब मुक्त बन रही है. ग्रामीण भी डुगडुगी की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं. और अधिक से अधिक फॉर्म भर रहे हैं.

मो.आफताब लार ब्लाक की रोपण छपरा गांव के BLO हैं और लार ब्लाक के ही कंपोजिट विद्यालय रतनपुरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं.

ग्रामीणों ने की सरहाना

इतने दबाब के बीच आफताब का ये कदम ग्रामीणों के लिए एक बेहतर विकल्प बना है. लोग आफताब की बात को समझ SIR फॉर्म भर रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि कुक लोग जो अफवाह फैला रहे हैं SIR के नाम पर उन्हें आफताब से बात करके दूर किया जा रहा है.

बहरहाल आफताब के इस कदम को स्थानीय अधिकारियों ने भी सराहा है और उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. इसके सतह ही बीते दिनों चुनाव योग ने SIR के पहले चरण की प्रक्रिया को एक सप्ताह बढाते हुए अब 11 दिसम्बर तक कर दिया है.

और पढ़ें
Published at : 03 Dec 2025 09:06 PM (IST)
Tags :
BLO UP NEWS Deoria News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

चुनाव करीब..Yogi सरकार को याद आए घुसपैठिए? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
मौलाना मदनी को जिहाद पसंद है !
'जिहाद' वाला पाठ फैलाएंगे फसाद?
कोयला खदान पर छिड़ा संग्राम, ग्रामीण ने पुलिस को खदेड़ा!
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget