देवरिया के BLO मोहम्मद आफताब का अनोखा अंदाज! डुगडुगी बजाकर लोगों को कर रहे जागरुक

उत्तर प्रदेश में SIR कार्य को लेकर बीते दिनों में कई BLO की कथित जान जाने की घटनाएं सामने आयीं हैं. इस बीच तमाम जिलों में BLO ने दबाब की बात भी कही है. इस बीच देवरिया जनपद से BLO मोहम्मद आफताब कुछ अलग ही अंदाज में अपने काम से सुर्खियां बटोर रहे हैं. आफताब गांव में लोगों को फॉर्म भरने व मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए डुगडुगी बजाकर जागरूक कर रहे हैं.

रोपण छपरा गांव में SIR में लगे मोहम्मद आफताब डुगडुगी के साथ आवाज लगा रहे हैं- ‘सुनिये-सुनिये एक जरुरी सूचना- मेहरबान, कदरदान, साहिबान, BLO आ गया आपके द्वार जल्द से जल्द फार्म जमा कर दीजिए यदि आप SIR फार्म जमा नही करते तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा.’ ये अंदाज लोगों को लुभा रहा है.

कोई भी नागरिक SIR में न छूटे

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि BLO मो.आफताब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव का कोई भी नागरिक SIR प्रक्रिया से छूट न जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और उनसे जानकारी इकट्ठा कर यह प्रक्रिया दबाब मुक्त बन रही है. ग्रामीण भी डुगडुगी की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं. और अधिक से अधिक फॉर्म भर रहे हैं.

मो.आफताब लार ब्लाक की रोपण छपरा गांव के BLO हैं और लार ब्लाक के ही कंपोजिट विद्यालय रतनपुरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं.

ग्रामीणों ने की सरहाना

इतने दबाब के बीच आफताब का ये कदम ग्रामीणों के लिए एक बेहतर विकल्प बना है. लोग आफताब की बात को समझ SIR फॉर्म भर रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि कुक लोग जो अफवाह फैला रहे हैं SIR के नाम पर उन्हें आफताब से बात करके दूर किया जा रहा है.

बहरहाल आफताब के इस कदम को स्थानीय अधिकारियों ने भी सराहा है और उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. इसके सतह ही बीते दिनों चुनाव योग ने SIR के पहले चरण की प्रक्रिया को एक सप्ताह बढाते हुए अब 11 दिसम्बर तक कर दिया है.