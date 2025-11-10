लाल किले के पास ब्लास्ट पर सपा की प्रतिक्रिया, दोषियों और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम एक कार में जोरदार धमाका हुआ है, लाल किले के पास इस धमाके ने पूरी दिल्ली को दहला दिया. इस ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि लोगों के घायल होने की खबर है. दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट पर समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा, "दिल्ली में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें दस लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए... इतना बड़ा विस्फोट देश में कैसे पहुँच गया, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए. इसकी पूरी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और दोषियों व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए."

उत्तर प्रदेश में जारी किया गया अलर्ट

दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही प्रदेश के प्रमुख स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने धमाके के बाद कड़े निर्देश दिए हैं. राज्य के प्रमुख-स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी के निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिये हैं.

लखनऊ में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश

दिल्ली में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है. डीसीपी कमलेश दीक्षित ने कहा, "हाल की घटनाओं के मद्देनजर लखनऊ के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. सभी सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक होती है..."

