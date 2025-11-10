देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में सोमवार (10 नवंबर) को धमाका हो गया. इस विस्फोट में अबतक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. इस धमाके के बाद देशभर में हाई-अलर्ट जारी किया गया. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य के प्रमुख स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लास्ट के बाद कड़े निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी ने राज्य के प्रमुख-स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील जिलों व स्थानों में पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है. सीएम योगी ने कहा कि संवेदनशील जिलों व स्थानों में पुलिस अधिकारी अलर्ट रहें और सोशल मीडिया व अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग हो. इसके साथ ही सीएम योगी का साफ संदेश है कि ड्रोन, पर्यवेक्षण जैसी तकनीकी गतिविधियों पर नियंत्रण व निगरानी करें.

लखनऊ और नोएडा में पुलिस ने शुरू किया चेकिंग अभियान

वहीं लखनऊ कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने कहा लखनऊ के प्रमुख व्यस्ततम जगह पर चेकिंग के लिए बोला गया है और लखनऊ में रेड अलर्ट घोषित किया गया है. उधर लाल किले पर ब्लास्ट के बाद नोएडा में भी हाई अलर्ट किया गया है. नोएडा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग हो रही है. भारी पुलिस फोर्स अलग-अलग इलाके में चेकिंग अभियान चला रही है. शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक सेक्टर 18 में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है औ संदिग्ध वाहनों और लोगों को रोककर चेकिंग की जा रही.

भारत नेपाल सीमा पर रेड अलर्ट

वहीं यूपी के महराजगंज में पुलिस अलर्ट है. दिल्ली में धमाके से भारत नेपाल सीमा पर रेड अलर्ट है और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर पुलिस सतर्क है. बॉर्डर क्षेत्र की पगडंडियों पर सुरक्षा कर्मियों की पहली नजर है और 84 किलोमीटर की खुली सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है. एसपी सोमेंद्र मीणा ने फरेंदा रेलवे स्टेशन पर जांच की है.

पीएम मोदी ने लिया स्थिति का जायजा

उधर दिल्ली बम धमाके के बाद देहरादून में भी अलर्ट है और भीड़भाड़ वाले इलाके में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है. रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सहित सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल को तैनात किया गया है. दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और स्थिति पर अपडेट लिया है.

