दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अर्शू-अनमोल बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए अर्शू-अनमोल बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े पांच खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह सभी आरोपी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हुए तीन सनसनीखेज हत्याकांडों में शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि समय रहते कार्रवाई कर दिल्ली में होने वाली एक और बड़ी वारदात को टाल दिया गया.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने दो अलग-अलग ऑपरेशनों में पियूष पिपलानी, अंकुश सोलंकी, कुंवरबीर, लवप्रीत सिंह और संतोक उर्फ कपिल खत्री को गिरफ्तार किया. इन पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी, पंचकूला में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा और अमृतसर में लायन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक अशु महाजन की हत्या में शामिल होने के आरोप हैं.

पियूष पिपलानी मुख्य शूटर

पुलिस के मुताबिक पियूष पिपलानी इन हत्याओं में मुख्य शूटर था, जबकि अंकुश सोलंकी भी फायरिंग करने वालों में शामिल रहा. कुंवरबीर इन मामलों में गाड़ी चलाकर आरोपियों को भगाने में मदद करता था. वहीं लवप्रीत सिंह हाल ही में जमानत पर छूटकर फिर से गैंग में सक्रिय हुआ था. संतोक उर्फ कपिल खत्री अमृतसर के चर्चित कारोबारी अशु महाजन हत्याकांड में वांटेड था.

दिल्ली पुलिस ने ख़ुफ़िया सूचना पर की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इस गैंग के कुछ सदस्य हाल ही में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में देखे गए हैं. इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और जमीनी छानबीन शुरू की गई. पहले तीन आरोपियों को रिंग रोड, शांति वन के पास पकड़ा गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके अन्य साथी भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं. इसके बाद सराय काले खां बस स्टैंड से दो और शूटरों को दबोच लिया गया.

दिल्ली पुलिस की मामले में जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चार अवैध हथियार और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सभी दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस का कहना है कि आगे की पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.