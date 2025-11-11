दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के युवक की दर्दनाक मौत, इनविटेशन कार्ड की दुकान पर करता था काम

दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके की धमक श्रावस्ती तक पहुंची है. क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों में श्रावस्ती का भी एक युवक मौजूद है. जो दिल्ली में इनविटेशन कार्ड की दुकान पर काम करता था.

बता दें कि दिल्ली के लाल किले के मैट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके में 12 लोगों की मारे जाने की खबर है. जिसमें श्रावस्ती के दिनेश कुमार मिश्रा की भी ब्लास्ट में मौत हुई है. कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट की धमक श्रावस्ती तक पहुंची है. दिल्ली ब्लास्ट के मृतक श्रावस्ती के थाना इकौना के चिकनी पुरवा के गणेशपुर गांव का रहने वाले थे, यह दिल्ली में 15 सालों से इनविटेशन कार्ड की दुकान पर मजदूरी का काम करता था.

दिनेश मिश्रा अपने तीन भाई और एक बेटे के साथ दिल्ली में रहता था, बाकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां गांव में ही रहते थे. दिल्ली में रहकर दिनेश अपने घर का पालन पोषण कर रहा था लेकिन बीती रात में ब्लास्ट के बाद उसका घर और परिवार का सहारा उजड़ गया है और पूरे गांव में मातम पसरा है.

वहीं दिनेश मिश्रा की पत्नी रीना ने बताया कि दिनेश 10 से 12 सालों से दिल्ली में काम कर रहे थे और उसके परिवार का सिर्फ वही सहारा थे. दो बेटियां हैं और एक बेटा लेकिन दिल्ली ब्लास्ट ने उसका सब कुछ छीन लिया. वहीं दिनेश के पिता भूरे कहते हैं कि जब उन्होंने टीवी में देखा कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास धमाके हुआ है तो उन्होंने अपने बड़े बेटे के पास फोन मिलाया और सब बेटों की जानकारी ली. जिस पर दिनेश का फोन नहीं मिला तो काफी तलाश के बाद पता चला है दिनेश की भी दिल्ली ब्लास्ट में मौत हो गई है.

