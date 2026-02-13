देहरादून: विक्रम हत्याकांड के बाद पुलिस सख्त, अपराधियों से ‘आर-पार’ की तैयारी में प्रशासन

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल क्षेत्र में तड़के हुई सनसनीखेज हत्या के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. चर्चाओं के मुताबिक, हाल के दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब राज्य पुलिस सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. उच्च स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जिले की पुलिस को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं. राजधानी में अपराधियों को स्पष्ट संदेश देने की रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि पुलिस का इकबाल दोबारा स्थापित किया जा सके. बताया जा रहा है कि इस बार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से अधिक कड़ी हो सकती है.

झारखंड के विक्रम की हत्या

जानकारी के मुताबिक, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई है. वह मूल रूप से झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है.

झारखंड में वह एक कुख्यात माना जाता रहा है. प्रारंभिक जांच में इस घटना को संभावित गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है.

पुलिस आरोपियों के लिए टीम गठित कर सकती है

सूत्रों का दावा है कि हत्या में तीन हमलावर शामिल हो सकते हैं. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से ही अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है.

आमजन में बढ़ती असुरक्षा की भावना को दूर करना फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता बन गया है. यह भी कहा जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

बदमाशों के लिए विशेष अभियान चला सकती है पुलिस

पुलिस का उद्देश्य कानून का भय दोबारा स्थापित करना है, ताकि असामाजिक तत्व अपराध करने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हों. आने वाले दिनों में वांछित बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा सकता है.

फिलहाल राजधानी में इस हत्याकांड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. एक ओर जहां पुलिस सख्त कार्रवाई के संकेत दे रही है. दूसरी ओर मृतक के आपराधिक अतीत को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस का संभावित बड़ा एक्शन राजधानी में कानून व्यवस्था को किस हद तक पटरी पर ला पाएगा.