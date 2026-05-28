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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान, '....सरकार को हटाओ', जानें ऐसा क्यों बोले?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान, '....सरकार को हटाओ', जानें ऐसा क्यों बोले?

Swami Avimukteshwaranand Saraswati News: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गाय को पशु कहने वाली सरकार को हटाओ.

By : IANS एजेंसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 May 2026 06:18 PM (IST)
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प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तब से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं. फतेहपुर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ-रक्षा को लेकर कहा कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गाय को पशु कहने वाली सरकार को हटाओ और गाय को माता कहने वाली सरकार लाओ.

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गाय की सुरक्षा को लेकर बात तो की जा रही है लेकिन उनकी गौ-भक्ति केवल मंचों और वक्तव्यों तक सीमित है. धरातल पर विपरीत स्थिति है. आश्रय स्थलों में गायों की हालत बहुत बुरी है. गौ तस्करों पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया है. गायों के लिए कागजी काम हो रहा है.

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'गाय के बारे सच्चाई कहने वालों का बंद कराया जा रहा मुंह'

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जनता इनके प्रचार में आ जाती है. वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं जाती. जो लोग गाय के बारे में सच्चाई बोल रहे हैं, उनके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पक्ष-विपक्ष राजनीति के लिए होता है. हमारे लिए कौन पक्ष है और कौन विपक्ष है? हमारे लिए जो सरकार बन गई, वही सरकार है. 

'जनसंख्या जिनता भगवान बढ़ाए उतना अच्छा'

जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा कि नेता इतने नाकाबिल हैं कि वे जनसंख्या के लिए काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं. इसलिए जनसंख्या उनको भार लग रही है. अगर वे काम ढूंढ पाते तो उनको बहुत अच्छा लगता कि हमारे पास काम करने वाले इतने लोग हैं. जनसंख्या जितना भगवान बढ़ाए, अच्छा है.

'भाजपा गाय को राजमाता दर्जा दे दे तो बंद कर देंगे यात्रा'

उन्होंने कहा कि भाजपा आज गाय को राजमाता का दर्जा दे दे तो हम यात्रा बंद कर देंगे. हम गाय की रक्षा के लिए वोट देंगे ये तय है. सबको हम एक विकल्प दे रहे हैं, आपके पास ये विकल्प है. हमने भाजपा को वोट देकर गौ रक्षा के लिए सरकार बनाई है. हमारा वोट चाहिए उसको गाय को माता कहकर आना पड़ेगा.

'सीएम योगी से थी गौ रक्षा को लेकर काफी उम्मीदें'

एक दिन पहले 27 मई को बांदा में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनसे गाय की रक्षा को लेकर काफी उम्मीदें थीं लेकिन वह इस दिशा में सफल नहीं हो पाए. उन्होंने कहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में फेल कहूंगा क्योंकि जिस व्यक्ति से जिस बात की सबसे अधिक आशा होती है, उसे सबसे पहले वही काम पूरा करना चाहिए. योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेकर आए हैं और सबको डरा-धमकाकर शासन कर रहे हैं.

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Published at : 28 May 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Avimukteshwaranand Fatehpur News
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