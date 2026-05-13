हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून पुलिस ने सहारनपुर से विक्रम शर्मा हत्याकांड के आरोपी को दबोचा, 1 लाख रुपये का था इनाम

देहरादून पुलिस ने सहारनपुर से विक्रम शर्मा हत्याकांड के आरोपी को दबोचा, 1 लाख रुपये का था इनाम

Dehradun News In Hindi: देहरादून पुलिस और स्वाट टीम ने हत्याकांड में तीन महीने से फरार चल रहे एक लाख के इनामी आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 May 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने विक्रम शर्मा हत्याकांड में शामिल तीन महीने से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी सहारपुर से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, अभियुक्त की पहचान झारखंड के जमशेदपुर निवासी 23 वर्षीय यशराज सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई और अपने साथियों को फंडिंग भी की थी.

बताया गया कि 13 फरवरी 2026 को सिल्वर सिटी, राजपुर रोड स्थित एक जिम से बाहर निकलते समय अज्ञात हमलावरों ने विक्रम शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी थी. थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच में सामने आया कि यह कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी, बल्कि झारखंड से आए बदमाशों की सुनियोजित साजिश थी. पुलिस ने पहले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, लेकिन छह अन्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे.

Dehradun News : SIR प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

नोएडा-दिल्ली में भी की थी हत्या की कोशिश

पूछताछ में यशराज ने खुलासा किया कि विशाल सिंह के कहने पर उसने अपने साथी आकाश प्रसाद, अंकित वर्मा, जितेंद्र साहू और मोहित उर्फ अक्षय ठाकुर के साथ मिलकर विक्रम शर्मा को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी. दिसंबर 2025 से पहले नोएडा और दिल्ली में भी विक्रम को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन भीड़भाड़ और उसके साथ लोगों के रहने के कारण वे सफल नहीं हो सके. 

इसके बाद साथी अंकित वर्मा को कई बार देहरादून भेजकर विक्रम की दिनचर्या और आने-जाने के रास्तों की रैकी कराई गई. अंकित ने बताया कि विक्रम सुबह अकेले जिम जाता है, बस यही मौका था, जिसे अंजाम दिया गया.

UPI से की फंडिंग, पिता की स्कॉर्पियो से पहुंचे देहरादून

घटना की रात से पहले यशराज ने 12 फरवरी 2026 को अपने मोबाइल पर चल रहे पेटीएम से साथी आकाश प्रसाद को फ्लाइट टिकट के लिए करीब 15 हजार रुपये UPI से भेजे और रास्ते के खर्च के लिए 10 हजार रुपये अलग से दिए. आकाश के हरिद्वार में होटल में रुकने और खाने का खर्च भी यशराज ने UPI से चुकाया. हरिद्वार से किराये पर ली गई, स्कूटी और मोटरसाइकिल का भुगतान यशराज के पिता राजकुमार सिंह ने सारिका ट्रेडर्स के खाते से किया.

खुद यशराज की मां की तबीयत खराब होने के कारण वह देहरादून नहीं आ सका. विशाल और आशुतोष उसके पिता से स्कॉर्पियो  की चाबी लेकर देहरादून पहुंचे और वहां पहले से मौजूद अंकित वर्मा तथा जितेंद्र साहू की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया.

बुआ के घर पश्चिम बंगाल में छुपा

हत्या के अगले दिन जैसे ही विशाल ने यशराज को घटना की सूचना दी, वह, उसके पिता राजकुमार और साथी जितेंद्र साहू तीनों घर से फरार हो गए. पुलिस ने बाद में राजकुमार को झारखंड से गिरफ्तार किया, लेकिन यशराज अपनी बुआ के घर खड़गपुर, पश्चिम बंगाल पहुंच गया और महीनों वहीं छिपा रहा.

पुलिस ने सहारनपुर से किया गिरफ्तार

12 मई 2026 को वह अपने पिता के वकील से मिलने हरिद्वार आया और फिर कुछ अन्य वकीलों से सलाह लेने सहारनपुर पहुंचा. मुखबिर की सूचना पर देहरादून पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने रेलवे रोड स्थित होटल सूर्य लोक के सामने से उसे दबोच लिया.

प्रतीक यादव का इलाज कर चुकी डॉक्टर का खुलासा, 'बीपी की दवाई लेते थे, समय-समय पर...'

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 13 May 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून पुलिस ने सहारनपुर से विक्रम शर्मा हत्याकांड के आरोपी को दबोचा, 1 लाख रुपये का था इनाम
देहरादून पुलिस ने सहारनपुर से विक्रम शर्मा हत्याकांड के आरोपी को दबोचा, 1 लाख रुपये का था इनाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा गया जेल, जानें क्या है वजह?
आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा गया जेल, जानें क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: बाराबंकी में शादी के लिए सिलेंडर मांगने पर SDM को आया गुस्सा, फरियादी को थाने में करवाया बंद
बाराबंकी में शादी के लिए सिलेंडर मांगने पर SDM को आया गुस्सा, फरियादी को थाने में करवाया बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: पारिवारिक कलह में महिला का खौफनाक कदम, पहले की बेटे की हत्या, फिर किया आत्महत्या का प्रयास
बस्ती: पारिवारिक कलह में महिला का खौफनाक कदम, पहले की बेटे की हत्या, फिर किया आत्महत्या का प्रयास
Advertisement

वीडियोज

‘द फैमिली मैन’ के जेके पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर
तलाक की खबरों पर मौनी रॉय का पहला रिएक्शन
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bollywood News: कान्स 2026 में आलिया भट्ट हुईं इग्नोर? वायरल वीडियो पर मचा बवाल, लुक से ज्यादा ट्रोलिंग चर्चा में (13.05.26)
Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव बाद कैबिनेट की पहले बैठक में UCC पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने लिया ये बड़ा फैसला
चुनाव बाद कैबिनेट की पहले बैठक में UCC पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने लिया ये बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
इंडिया
Amul Milk Price Hike: मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
बॉलीवुड
'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द
'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द
यूटिलिटी
Train Safety Tips: रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान
रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान
हेल्थ
Prateek Yadav Death: लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
न्यूज़
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget