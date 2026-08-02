लखनऊ: इमामबाड़ा गुफरान मआब पर बवाल, आमने-सामने आए दो धर्मगुरु

लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा गुफरान मआब को लेकर शिया समुदाय के दो प्रमुख धर्मगुरुओं के बीच विवाद गहरा गया है. मौलाना सैफ अब्बास ने मौलाना कल्बे जव्वाद पर कब्रों के आवंटन और कथित आर्थिक अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले के सामने आने के बाद शिया समुदाय में भी चर्चा तेज हो गई है.

मौलाना सैफ अब्बास ने लगाए गंभीर आरोप

मौलाना सैफ अब्बास का आरोप है कि इमामबाड़ा परिसर में कब्रों के लिए लाखों रुपये तक की रकम ली जा रही है. उनका दावा है कि कुछ कब्रों की कीमत 8 लाख रुपये तक वसूली जा रही है और इस व्यवस्था से हर वर्ष करोड़ों रुपये का लेन-देन हो रहा है. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है.

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इस विवाद के सामने आने के बाद शिया समुदाय में इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. दोनों पक्षों के समर्थक अपने-अपने तर्क रख रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक इस मुद्दे पर चर्चा जारी है. मामले को लेकर लोगों के बीच भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

आधिकारिक जवाब का इंतजार

फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, मौलाना कल्बे जव्वाद की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है. ऐसे में इस पूरे मामले को अभी केवल आरोपों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. जब तक संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया और किसी जांच की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.

यह मामला अब शिया समुदाय के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है. आने वाले दिनों में अगर इस पर किसी तरह की जांच होती है या संबंधित पक्ष की ओर से विस्तृत जवाब दिया जाता है, तो पूरे विवाद की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल सभी की नजरें मौलाना कल्बे जव्वाद की प्रतिक्रिया और आगे की संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं.

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