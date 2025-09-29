उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने अभियान का लोगो और स्लोगन "हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी" लॉन्च करते हुए इसे विकसित भारत निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम बताया है.

उत्तराखंड में भी स्वदेशी अभियान को बड़े स्तर पर शुरू किया जा रहा है. आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत संकल्प अभियान की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे विकसित भारत के लिए बेहद जरूरी बताया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है.

स्वदेशी का संकल्प छोटे व्यापारियों के प्रति सम्मान- सीएम

सीएम ने कहा कि यह हमारी सनातन संस्कृति और जीवन पद्धति का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि स्वदेशी का संकल्प हमारे कारीगरों, छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रति सम्मान है. यह केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण भी है.

विदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में भरी थी नई ऊर्जा- सीएम

वहीं कार्यक्रम में उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भरी थी. लोकमान्य तिलक महर्षि अरविंदो और महात्मा गांधी ने इस राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया था कम धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी धारा को लोकल का स्वर और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से आगे बढ़ाया है

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज स्वदेशी का स्वरूप खड़ी और दिनों तक सीमित नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल तेजस विमान सेमीकंडक्टर डिजिटल इंडिया और यूपीआई तक फैला है. सीएम ने कहा कि कोरोना काल में वैक्सीन और PPE किट निर्माण भारत की स्वदेशी ताकत का उदाहरण है.

सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाएंगे- सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन के आखिरी में कहा कि आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वदेशी को अपने और हमारे उपयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुएं स्वदेशी हो इस पर हमें ध्यान देना होगा. हमारे यही सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे ले जाएंगे.