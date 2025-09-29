बस्ती के कई इलाके में पीके कारतूस उर्फ प्रशांत कुमार नाम के अपराधी का काफी ज्यादा आतंक था, कोतवाली से लेकर कई थाने की पुलिस इस अपराधी को ढूंढ रही थी. दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पीके कारतूस पुलिस की पकड़ से दूर था, प्रशांत कुमार ने लोगो में अपनी दहशत फैलाने के लिए अपना नाम पीके कारतूस रखा और इंस्टाग्राम पर शौकिया वीडियो डाल कर खौफ बनाने की कोशिश करता था,

जानकारी के अनुसार, दो दिन पूर्व पीके कारतूस ने अपने साथियों के साथ मिलकर हाइवे किनारे स्थित एक रेस्टोरनेट में कुछ लोगों पर कुकर और तवे से हमला कर दिया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जब आरोपी की पहचान हुई तो पुलिस तत्काल कार्रवाई में जुट गई. पुलिस ने कुछ ही घंटे में पीके कारतूस और उसके एक नाबालिग साथी को अरेस्ट कर लिया.

पीके कारतूस की कार में कई तरह के हथियार

पुलिस के मुताबिक, पीके कारतूस की खासियत ये है वह किसी पर हमले करने के लिए एक नहीं बल्कि कई तरह के हथियार का प्रयोग करता है, जैसे लाठी, डंडा, हॉकी, चाकू, गड़ासा, कुकर, तवा, ईंट जैसे सभी तरह के औजार हमेशा उसकी कार में मौजूद रहते थे. एक रेस्टोरेंट के बाहर जब उसने कुकर और तवे से कुछ लोगों को पीटना शुरू किया तो किसी ने वीडियो बना लिया.

क्षेत्र में आतंक का पर्याय था पीके कारतूस

डीएसपी प्रदीप त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि क्षेत्र में पीके ने काफी आतंक फैला रखा था, किसी भी विवाद की घटना में पीके का नाम जरूर आता था. ऐसे में दो दिन पहले उसका वीडियो सामने आया जिसमें वो लोगों को पीट रहा था. इस मामले का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की गई.

पुलिस ने हथियार के साथ कार की बरामद

प्रदीप त्रिपाठी के अनुसार, पीके कारतूस के पास से एक तमंचा, दो कारतूस, चाकू, हाकी, डंडा और उसकी मारुति कार बरामद की गई है. उन्होंने कहा कि, पीके का आपराधिक इतिहास अभी तीन मुकदमा का आया है, साथ ही जांच की जा रही है जिसमें अपराध को लेकर दर्ज मुकदमे निकालकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.