देहरादून में 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम के तहत 'नमो युवा रन' का आयोजन, CM धामी ने लगाई दौड़

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार (21 सितंबर 2025) को घंटाघर, देहरादून में ‘सेवा पखवाड़ा’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ‘नमो युवा रन’ का फ्लैग ऑफ किया. इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में सम्मिलित होकर युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नमो युवा रन’ केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ को नई दिशा और व्यापक जनभागीदारी प्रदान कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं का आह्वान किया कि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

सेवा पखवाड़ा से हर वर्ग को मिल रहा अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में सेवा, समर्पण और जनकल्याण की भावना को नई गति मिल रही है और ‘सेवा पखवाड़ा’ के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं की ऊर्जा राष्ट्रहित में और अधिक सार्थक होती है.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम के संयोजक विपुल मैदोली सह संयोजक देवेंद्र बिष्ट आदि मौजूद थे.

प्रतिभागियों ने लगाई दौड़

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में संचालित ‘सेवा पखवाड़ा’ कार्यक्रम के अंतर्गत आज देहरादून में आयोजित ‘नमो युवा रन’ का फ्लैग ऑफ किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया.

