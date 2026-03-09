हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dehradun News: देहरादून के विकासनगर में लाखों रुपये की चोरी, शातिर चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना

Dehradun News: देहरादून के विकासनगर में लाखों रुपये की चोरी, शातिर चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना

Dehradun News In Hindi: देहरादून के विकासनगर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया. फरियादी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Mar 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. यह घटना ग्राम बरोटीवाला की है, जब पूरा परिवार घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में गया हुआ था.  

जानकारी के मुताबिक, ग्राम बरोटीवाला निवासी पंकज सिंह चौहान शाम करीब 7 बजे अपने परिवार के साथ ताला लगाकर ससुराल पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) गए थे. अगले दिन 8 मार्च को जब वे दोपहर करीब 2:30 बजे वापस लौटे, तो घर के हालात देखकर उनके होश उड़ गए. घर के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था.  

लाखों के जेवर और नकदी पार

पीड़ित पंकज सिंह चौहान ने बताया कि अज्ञात चोरों ने घर के अंदर अलमारी और संदूक के ताले तोड़कर उनमें रखे कीमती आभूषण और नकदी चोरी कर ली है. चोरी गई संपत्ति में एक सोने का मंगलसूत्र, सोने की तीन अंगूठियां, एक सोने की चेन, एक सोने का पैंडल, चांदी की कंडोलियां और तीन जोड़ी चांदी की पाजेब और  1 लाख 80 हजार रुपये की नकद राशि शामिल है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना की सूचना मिलते ही विकासनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 305(a) के तहत अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके.

मियांवाल क्षेत्र में चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना

आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में चोरों के हौंसले बुलंद हैं. बीते दिनों देहरादून के मिंयावाला क्षेत्र में चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर नकदी सहित सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था. बताया गया कि जिस वक्त घर में चोरी की वारदात हुई थी, उस वक्त मकान में कोई नहीं था. फिलहाल ये दोनों ही मामले पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 09 Mar 2026 03:10 PM (IST)
Dehradun News DEHRADUN POLICE UTTARAKHAND NEWS
