देहरादून में तांत्रिक बनकर ठगी, तंत्र-मंत्र से डराकर ओलंपियन सूरज पंवार की मां से 5 लाख की लूट

देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां खुद को तांत्रिक बताकर पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी सूरज पंवार की मां के साथ लगभग 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि इस वारदात को डरा धमका कर अंजाम दिया, जिसमें आरोपी कान के टॉप्स, बाली, गले की चैन और 1100 रुपए लेकर फरार हो गया. इस घटनाक्रम के बाद सूरज पवार की मां ने तीन आरोपियों के खिलाफ पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है.

घर से ड्यूटी के लिए नकली थीं सूरज पंवार की मां

सूरज पंवार की मां पूनम पंवार वन विभाग में कार्यरत हैं और इस वारदात के दौरान वह अपने दफ्तर की ओर जा रही थी. इसी बीच 3 अज्ञात लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनका नाम पता पूछने लगे. इसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ने पूनम पंवार को तंत्र मंत्र की जानकारी होने की बात कहते हुए उनके सामने एक पेपर पर थूकते हुए आग लगाकर भी दिखाया, जिससे पूनम पंवार तीनों आरोपियों की बातों में आ गई.

तीनों आरोपियों ने मुझे वश में किया- पूनम पंवार

तंत्र-मंत्र करने की बात कहते हुए तीनों आरोपियों ने पूनम पंवार के कान के टॉप्स, बाली, गले की चैन और 1100 रुपए नगद अपने पास रखवा लिए. पूनम पंवार ने बताया कि तीनों ही आरोपियों ने उन्हें अपनी बातों में इस तरह फंसाया की मानो उन्हें वश में कर लिया गया हो.

पूनम की तमाम ज्वेलरी को अपने पास रखकर आरोपियों ने पूनम पवार को एक पेड़ का पत्ता दिया और कहा कि इसे चौराहे पर फेंक आओ वरना तुम्हारे घर में आग लग जाएगी, जब तक पूनम उस पत्ते को चौराहे पर फेकर वापस आईं तब तक तीनों ही आरोपी फरार हो चुके थे. एथलीट सूरज पंवार ने मां के साथ हुईं इस घटना पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.