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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी सनी गिरफ्तार

प्रयागराज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी सनी गिरफ्तार

Prayagraj News In Hindi: हत्यारोपी सनी गुप्ता घटना के बाद जब घर से निकल रहा था, तभी वह सीसीटीवी में कैद गया था. जिस पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने घटना क़ुबूल करते हुए पूरा सच बता दिया.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 04 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 31 मई को एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से घर में ही हत्या कर दी गयी थी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था. बुध्पार को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है. सनी ने पहले अभिषेक के साथ मिलकर परिवार के तीन सदस्यों को मारा, बाद में सनी ने लालच में अभिषेक को भी मार दिया.

हत्यारोपी सनी गुप्ता घटना के बाद जब घर से निकल रहा था, तभी वह सीसीटीवी में कैद गया था. जिस पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने घटना क़ुबूल करते हुए पूरा सच बता दिया है. पुलिस ने उसके पास से लुटे गए आभूषण भी बरामद कर लिए हैं.   

क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 31 मई को साउथ इलाका में एक ही घर में चार लोगों अभिषेक,अभिषेक के पिता वीरेंद्र वैश्य, मां अनीता वैश्य, बहन मिनाक्षी वैश्य की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फ़ैल गयी थी. घर में रखे डेढ़ करोड़ से ऊपर के गहने लूट लिए गए थे. इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी से मामले की जांच शुरू की.

                                                                                                                                                              

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सीसीटीवी से पकड़ा गया आरोपी 

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्यारोपी सनी गुप्ता घटना के बाद घर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा था. इसी फुटेज के सहारे पुलिस सनी तक पहुंची और उसने जो बताया तो पुलिस भी हिल गयी. आरोपी मृतक अभिषेक और उसने अपने घरवालों को मारकर घर में रखे कीमती गहनें और नगदी लूटने का प्लान बनाया. अभिषेक और सनी ने पहले मां-बाप और बहन की हत्या की. इसके बाद उनके बीच बंटवारे को लेकर विवाद हो गया. 

सनी ने उसी हथियार से अभिषेक को भी मौत के घाट उतार दिया, सनी बोला कि जो अपने माता-पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा. इसके बाद सनी घर से डेढ़ करोड़ से ऊपर के आभूषण लेकर फरार हो गया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से शत प्रतिशत लूट का माल बरामद हो गया है. आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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