उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, दो जिलों में येलो अलर्ट जारी
Uttarakhand News: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर का असर दिख रहा है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा मुश्किलें बढ़ा रहा है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जिससे वहां के लोगों को राहत मिली है. वहीं मौसम ने अब नया रूप ले लिया है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है. पहाड़ी इलाकों में भी शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है.
मौसम विभाग ने इन जिलों में किया येलो अलर्ट जारी
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शुक्रवार (30 जनवरी) को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में कोहरा छाने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के अनुसार इन जिलों में दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है. वाहन चालकों को भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत जिलों के कुछ हिस्सों में भी सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है. गुरुवार (29 जनवरी) को देहरादून शहर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सूखी ठंड ने लोगों को अच्छा-खासा परेशान किया. ठंड के चलते सुबह के समय सड़कों पर आवाजाही भी कम नजर आई.
पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर, तापमान पर दिखा
पर्वतीय क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी का असर अब तापमान पर दिखने लगा है. ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और शाम के समय तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है. हालांकि दिन के समय चटक धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिलती है और मौसम भी सुहावना बना रहता है.
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
