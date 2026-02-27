हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: विकासनगर में हथियार लैस अपराधियों ने मचाया तांडव, ऑफिस में घुसकर की पिटाई, केस दर्ज

Dehradun News: विकासनगर में हथियार लैस अपराधियों ने मचाया तांडव, ऑफिस में घुसकर की पिटाई, केस दर्ज

Dehradun News In Hindi: विकासनगर इलाके में हथियार लैस अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर न सिर्फ उत्पात मचाया, बल्कि कर्मचारी को बेरहमी से पीटा. मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Feb 2026 10:08 PM (IST)
About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 27 Feb 2026 09:54 PM (IST)
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS Uttararkhand Police
