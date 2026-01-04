उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मामले को लेकर चल रही सियासी बयानबाज़ी के खिलाफ देहरादून में भाजपा महानगर इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया. भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर एकत्र होकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाज़ी की और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला दहन किया.

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अंकिता भंडारी जैसे संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है. इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में राज्य सरकार ने शुरू से ही गंभीरता दिखाई है. मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और जांच प्रक्रिया लगातार जारी है.

कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप

सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जांच एजेंसियां पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कांग्रेस के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया.

भाजपा महानगर अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंकिता भंडारी का मामला राजनीति का नहीं, बल्कि न्याय का विषय है. पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जांच एजेंसियां किसी भी दोषी को बख्शने के पक्ष में नहीं हैं और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है.

बयानबाजी पर रोक की मांग

उन्होंने कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि इस संवेदनशील प्रकरण पर गैर-जिम्मेदाराना बयानबाज़ी बंद की जाए और जांच प्रक्रिया में सहयोग किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़िता को न्याय मिल सके. भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस इस तरह की राजनीति जारी रखती है तो पार्टी आगे भी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी.

प्रदर्शन के दौरान लैंसडाउन चौक पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंत में सरकार पर भरोसा जताते हुए जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की.