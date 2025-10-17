बाराबंकी: देवा मेले में सलमान अली के लाइव शो में उमड़ी भीड़, पुलिस ने लाठी चलाकर संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विश्व प्रसिद्ध देवा मेला गुरुवार (16 अक्टूबर) की रात संगीत और उत्साह का रंग भर गया. मेगा नाइट कार्यक्रम में इंडियन आइडल और सारेगामापा फेम गायक सलमान अली ने अपनी सूफियाना आवाज से हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया. कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीओ अन्ना सुदन ने किया.

सलमान अली ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत गीत ‘तेरी दीवानी...’ से की और फिर ‘दमादम मस्त कलंदर’, ‘तुम्हें दिल्लगी भूल जानी पड़ेगी’, ‘हल्का-हल्का सुरूर है’, ‘छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके’ जैसे प्रसिद्ध गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया. दर्शकों ने तालियों और मोबाइल फ्लैशलाइट्स से उनका जोरदार स्वागत किया. मंच से सलमान ने कहा कि देवा मेला की मिट्टी में अद्भुत अपनापन और श्रद्धा है और यहां आकर गाना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

पंडाल में सींगत के बीच शुरू हुई धक्का-मुक्की

जानकारी के अनुसार, सलमान अली ने जैसे-जैसे अपने संगीत की लय को बढ़ाना शुरू किया तो भीड़ का जोश भी चरम पर पहुंच गया. पंडाल में तिल धरने की जगह नहीं बची और हजारों लोग स्टेज के पास जाने लगे. इस दौरान धक्का-मुक्की और हल्ला शुरू हो गया. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल बढ़ता चला गया.

भीड़ को नियंत्रण करने में जुटी पुलिस

स्थिति बिगड़ते देख सीओ सिटी संगम कुमार मंच पर पहुंचे और माइक से भीड़ को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि यह धरती गंगा-जमुनी तहजीब की है, इसलिए तहजीब से रहें और कार्यक्रम का आनंद लें. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी ने व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो सीसीटीवी निगरानी में उसका रिकॉर्ड होगा. उनके अपील के बाद कुछ समय के लिए स्थिति संभली.

पुलिस ने लाठीयां चलाकर भीड़ पर पाया काबू

लेकिन जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ा और भीड़ उत्साहित हुई, लोग कुर्सियों पर चढ़ने लगे, जिससे पंडाल में कुछ कुर्सियां टूट गईं. पुलिस ने एक बार फिर लाठियां चलाकर भीड़ को काबू में किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और कार्यक्रम दोबारा शांत माहौल में जारी रहा.

मेला में मौजूद दर्शकों ने कहा कि सलमान अली का लाइव शो मनोरंजक और रोमांचक रहा, लेकिन भीड़ का उत्साह कभी-कभी व्यवस्था पर भारी पड़ गया. इसके बावजूद, यह रात संगीत प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव और अनुशासन का सबक बनकर रही.