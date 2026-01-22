उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे और नगर निगम रुद्रपुर के पार्षद सौरभ बेहड़ पर बाइक सवार तीन नकाबपोश युवकों ने हमला किया था. जिसके बाद से लगातार पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे.

सौरभ बेहड़ ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद पर कराया हमला

घटना के चार दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पार्षद सौरभ बेहड़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद पर ही हमला कराया था. पुलिस ने मारपीट करने वाले वंश कुमार, बादशाह और दीपक सिंह को दो अवैध तमंचे, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है.

आज से मेरे बेटे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है- तिलक बेहड़

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस पूछताछ में घासमंडी के रहने वाले इंदर नारंग ने बताया कि सौरभ बेहड़ के साथ हुई मारपीट की साजिश खुद सौरभ बेहड़ और उनके मित्र इंदर नारंग ने रची थी. परिवार की सहानुभूति पाने के लिए सौरभ बेहड़ ने खुद पर हमला कराने की योजना बनाई थी. वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने भी कहा कि मेरे बेटे सौरभ बेहड़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद पर हमला कराया था.

मेरे बेटे की इस हरकत से मेरे सिर शर्म से झुक गया है, आज से मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है. मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ 18 जनवरी को जब किसी काम की वजह से आवास विकास चौकी जा रहा था. उसी दौरान उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर खुद पर यह हमला कराया था.