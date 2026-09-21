'बड़ा दिल दिखाएं अखिलेश...', गठबंधन में देरी पर बोले इमरान मसूद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, जिसे लेकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई है. मसूद ने कहा कि गठबंधन को लेकर जो भी होना है उसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए क्योंकि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है. कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है.

इमरान मसूद ने यूपी चुनाव में सपा से गठबंधन को लेकर पूछे सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भले ही यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कितने भी एक्टिव नजर आ रहे हैं लेकिन, इसके कोई मायने नहीं है. अगर गठबंधन में लोग करना है तो उसे फाइनल कर दें और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं. उससे कोई मतलब नहीं है.

'कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल'

मसूद ने कहा कि कांग्रेस के बिना अब पूरे देश में कहीं भी कोई माहौल नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी ना सोचें कि वो चल सकते हैं. क्योंकि, अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है. इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है. राहुल गांधी का नेतृत्व ही इनसे पार पा सकता है.

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बड़ा दिल दिखाएं अखिलेश- इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि गठबंधन को तुरंत फाइनल करिए, कौन टच में हैं ये मुझे तो पता नहीं है. जो भी होना है तो उसे फाइनल करिए, उसका नुकसान जमीन पर हो रहा है. अगर ये फाइनल हो गया होता तो औवैसी साहब को ये कहना के जरूरत ही नहीं थी. आप खुद अपना स्पेस खराब कर रहे हो नहीं तो आप जल्दी करिए.

अखिलेश यादव को चाहिए को वो बैठकर इसे तुरंत पैक अप करें, अगर आपको नेतृत्व करना है तो जिम्मेदारी भी आपकी है, आपको अपना बड़ा दिल दिखाना होगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अभी तक सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है और न ही सीटों पर चर्चा हुई है. जबकि बीजेपी के नेतृत्व में सभी सहयोगी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

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