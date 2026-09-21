गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बड़ा दिल दिखाएं अखिलेश...', गठबंधन में देरी पर बोले इमरान मसूद

'बड़ा दिल दिखाएं अखिलेश...', गठबंधन में देरी पर बोले इमरान मसूद

उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन को लेकर सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यूपी के काँग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है. इसलिए जल्द से जल्द गठबंधन की तस्वीर फाइनल हो.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 21 Sep 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, जिसे लेकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई है. मसूद ने कहा कि गठबंधन को लेकर जो भी होना है उसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए क्योंकि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है. कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है. 

इमरान मसूद ने यूपी चुनाव में सपा से गठबंधन को लेकर पूछे सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भले ही यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कितने भी एक्टिव नजर आ रहे हैं लेकिन, इसके कोई मायने नहीं है. अगर गठबंधन में लोग करना है तो उसे फाइनल कर दें और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं. उससे कोई मतलब नहीं है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलाए थे बैठक और हो गई कुश्ती', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज
'बुलाए थे बैठक और हो गई कुश्ती', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती

'कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल'

मसूद ने कहा कि कांग्रेस के बिना अब पूरे देश में कहीं भी कोई माहौल नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी ना सोचें कि वो चल सकते हैं. क्योंकि, अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है. इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है. राहुल गांधी का नेतृत्व ही इनसे पार पा सकता है. 

'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती

बड़ा दिल दिखाएं अखिलेश- इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि गठबंधन को तुरंत फाइनल करिए, कौन टच में हैं ये मुझे तो पता नहीं है. जो भी होना है तो उसे फाइनल करिए, उसका नुकसान जमीन पर हो रहा है. अगर ये फाइनल हो गया होता तो औवैसी साहब को ये कहना के जरूरत ही नहीं थी. आप खुद अपना स्पेस खराब कर रहे हो नहीं तो आप जल्दी करिए. 

अखिलेश यादव को चाहिए को वो बैठकर इसे तुरंत पैक अप करें, अगर आपको नेतृत्व करना है तो जिम्मेदारी भी आपकी है, आपको अपना बड़ा दिल दिखाना होगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अभी तक सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है और न ही सीटों पर चर्चा हुई है. जबकि बीजेपी के नेतृत्व में सभी सहयोगी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. 

आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की सूची, जानें किन्हें मिला मौका

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलाए थे बैठक और हो गई कुश्ती', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज
'बुलाए थे बैठक और हो गई कुश्ती', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
इंडिया
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
इंडिया
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट से मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट पर मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget