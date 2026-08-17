'अल्लाह के अलावा किसी की इबादत...', वंदे मातरम विवाद पर बोले इमरान मसूद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े 'वंदे मातरम' गायन विवाद पर पार्टी सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता. यह अधिकार मुझे संविधान ने दिया है. इस आप नहीं छीन सकते हैं. न मैंने ये पहले गाया और न ही अब गाऊंगा.

इमरान मसूद से जब वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "पाप तो तुमने (बीजेपी) किया है. हमारे लिए राष्ट्रगान सर्वोपरि है, तुमने उसे नंबर दो पर कर दिया. उन्हें पहले अपने मन में झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं. हमें मत बताइए, हमारे लोग तो उस समय भी वंदे मातरम कहते थे, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे.

'अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं'

इमरान मसूद ने कहा कि गुरु रविंन्द्र नाथ ने हमें वंदे मातरम जितना पढ़कर बताया था वो कांग्रेस के हर अधिवेशन में पढ़ा जाता था. मेरा धर्म मुझे अपने हिसाब से किसी की इबादत करने की इजाज़त नहीं देता कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत या वंदना नहीं कर सकता. संविधान ने मुझे ये अधिकारी दिया है. ये मेरा मूल अधिकार है, आप इसे छीन नहीं सकते. हां मैं अपमान नहीं करूंगा. किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा. हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं.

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी वंदे मातरम नहीं गाया और आगे भी नहीं गाएंगे. इसमें कोई नई बात थोड़े हैं और जितने लोग ज्यादा सूरमा भोपाली बनने की कोशिश कर रहे हैं एक बार इनसे वंदे मानकर गाने की कहिए, सारे भाग जाएंगे. ये लोग राष्ट्रगान तक तो पूरा नहीं गा पाते हैं.

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दिमागी नक्सल वाले बयान पर पलटवार

गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि केवल अमित शाह के बयान देने से कुछ नहीं होगा. जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. पैलेट गन चली है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तय करने के लिए शोर मचा रहे हैं, अमित शाह का बयान तो बहुत सुनते हैं. इमरान मसूद ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सलवाद पर पलटवार किया और कहा कि इस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं जो सड़कों पर लोगों को पीटते हैं. हमारे यहां कोई नक्सलवाद नहीं है.

उन्होंने दावा किया कि अब देश की हवा का रुख़ बदल रहा है. राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से जो कुछ किया उससे काफी कुछ बदल गया है. आगे भी बहुत कुछ बदलता दिखाई देगा. पूरा सिस्टम ठेके पर चल रहा था. हर जगह आरएसएस के लोग बिठा दिए गए हैं. वहीं उन्होंने गाय के मूत्र से कमाई की योजना को फोडर स्कैम से भी बड़ा स्कैम बताया.

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