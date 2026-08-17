Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचारपाई से उठा ले गए कुत्ते, डेढ़ साल के मासूम को 14 जगह नोचा

चारपाई से उठा ले गए कुत्ते, डेढ़ साल के मासूम को 14 जगह नोचा

Amroha News In Hindi: अमरोहा के पतेई खालसा गांव में आवारा कुत्तों ने चारपाई पर सो रहे डेढ़ साल के गवनीश को उठाकर 100 मीटर दूर ले जाकर 14 जगह नोच डाला. गंभीर घायल बच्चे को मेरठ रेफर किया गया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के पतेई खालसा गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने डेढ़ साल के मासूम गवनीश पर हमला कर दिया. कुत्तों ने घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे बच्चे को उठाकर करीब 100 मीटर दूर ले जाकर बुरी तरह नोच डाला. हमले में मासूम के शरीर पर करीब 14 गहरे जख्म हो गए. गंभीर हालत में बच्चे को मेरठ के आनंद अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

पतेई खालसा निवासी भूकन सैनी की बेटी किरन अपने दोनों बच्चों गोलू और गवनीश के साथ तीज का त्योहार मनाने मायके आई थीं. रात करीब 11 बजे किरन शौचालय गईं. इसी दौरान दोनों बच्चे घर के बरामदे में पड़ी चारपाई पर सो रहे थे. खुले आंगन वाले घर में आवारा कुत्तों का झुंड घुस आया और डेढ़ साल के गवनीश को चारपाई से उठाकर बाहर ले गया.

यह भी पढ़ें- प्रोफेसर, टीचर, NGO...बीजेपी सांसद ने बताया कौन हैं दिमागी नक्सली?

बुजुर्ग महिला की सतर्कता से बची जान

बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग सोमती देवी की नींद खुल गई. उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि कुत्ते मासूम पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने शोर मचाकर कुत्तों को भगाने की कोशिश की. ग्रामीणों ने भी मदद की और किसी तरह कुत्तों के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया. हमले में मासूम के दोनों कान, सिर, माथा, नाक, गर्दन और दोनों हाथों पर गंभीर चोटें आईं. शरीर पर करीब 14 गहरे जख्म बताए गए हैं.

गंभीर हालत में मेरठ रेफर

परिजन घायल मासूम को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया. फिलहाल गवनीश का मेरठ के आनंद अस्पताल में उपचार चल रहा है. डॉक्टर उसकी हालत पर नजर रखे हुए हैं.

गांव में फैली दहशत, आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग

घटना के बाद गांव में आवारा कुत्तों को लेकर दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके हमलों की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ग्रामीण हरि लाल त्यागी और आबिद ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है. ग्रामीणों ने मांग की है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी या अन्य उपाय किए जाएं ताकि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. इस घटना ने पूरे इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

यह भी पढ़ें- रघुराज सिंह के विवादित बोल, कहा- BJP को नहीं चाहिए मुस्लिम वोट

Published at : 17 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारपाई से उठा ले गए कुत्ते, डेढ़ साल के मासूम को 14 जगह नोचा
चारपाई से उठा ले गए कुत्ते, डेढ़ साल के मासूम को 14 जगह नोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीमार बच्चे के साथ जनता दर्शन में पहुंची मां, CM योगी ने की आर्थिक मदद
बीमार बच्चे के साथ जनता दर्शन में पहुंची मां, CM योगी ने की आर्थिक मदद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कैराना सीट पर में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका अहम, 2027 के चुनाव में तय करेंगे हार-जीत
कैराना सीट पर में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका अहम, 2027 के चुनाव में तय करेंगे हार-जीत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा विधायक का बेतुका बयान, डिंपल यादव को बताया देश की मां
सपा विधायक का बेतुका बयान, डिंपल यादव को बताया देश की मां
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
झारखंड
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
Hockey
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
ओटीटी
Welcome To The Jungle अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी रिलीज
'वेलकम टू द जंगल' अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां?
इंडिया
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
विश्व
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
एग्रीकल्चर
Best Soil for Crops: मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
ट्रेंडिंग
Viral Old Man Dance Video: हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
ABP NEWS
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
ABP NEWS
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
ABP NEWS
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
ABP NEWS
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
ABP NEWS
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Embed widget