चारपाई से उठा ले गए कुत्ते, डेढ़ साल के मासूम को 14 जगह नोचा

अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के पतेई खालसा गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने डेढ़ साल के मासूम गवनीश पर हमला कर दिया. कुत्तों ने घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे बच्चे को उठाकर करीब 100 मीटर दूर ले जाकर बुरी तरह नोच डाला. हमले में मासूम के शरीर पर करीब 14 गहरे जख्म हो गए. गंभीर हालत में बच्चे को मेरठ के आनंद अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

पतेई खालसा निवासी भूकन सैनी की बेटी किरन अपने दोनों बच्चों गोलू और गवनीश के साथ तीज का त्योहार मनाने मायके आई थीं. रात करीब 11 बजे किरन शौचालय गईं. इसी दौरान दोनों बच्चे घर के बरामदे में पड़ी चारपाई पर सो रहे थे. खुले आंगन वाले घर में आवारा कुत्तों का झुंड घुस आया और डेढ़ साल के गवनीश को चारपाई से उठाकर बाहर ले गया.

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बुजुर्ग महिला की सतर्कता से बची जान

बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग सोमती देवी की नींद खुल गई. उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि कुत्ते मासूम पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने शोर मचाकर कुत्तों को भगाने की कोशिश की. ग्रामीणों ने भी मदद की और किसी तरह कुत्तों के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया. हमले में मासूम के दोनों कान, सिर, माथा, नाक, गर्दन और दोनों हाथों पर गंभीर चोटें आईं. शरीर पर करीब 14 गहरे जख्म बताए गए हैं.

गंभीर हालत में मेरठ रेफर

परिजन घायल मासूम को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया. फिलहाल गवनीश का मेरठ के आनंद अस्पताल में उपचार चल रहा है. डॉक्टर उसकी हालत पर नजर रखे हुए हैं.

गांव में फैली दहशत, आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग

घटना के बाद गांव में आवारा कुत्तों को लेकर दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके हमलों की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ग्रामीण हरि लाल त्यागी और आबिद ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है. ग्रामीणों ने मांग की है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी या अन्य उपाय किए जाएं ताकि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. इस घटना ने पूरे इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

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