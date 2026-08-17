कैराना सीट पर में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका अहम, 2027 के चुनाव में तय करेंगे हार-जीत

उत्तर प्रदेश का शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट दिल्ली की सियासत के बेहद करीब है. यहां कभी पलायन का मुद्दा उठता है तो कभी गन्ना किसानों के बकाए की गूंज सुनाई देती है. 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए शामली का कैराना एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना, जिसके सहारे बीजेपी धीरे धीरे पूर्ण रूप से यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई.

शामली, पहले मुज़फ्फरनगर ज़िले की एक तहसील मात्र हुआ करती था. बाद में इसे मुज़फ्फरनगर से अलग हटकर एक नया जिला बना दिया गया. इस जिले में तीन विधानसभा सीटें कैराना, थाना भवन और शामली सीट आती है. शामली जिले के विशाल विश्लेषण की शुरुआत कैराना विधानसभा से करते हैं.

कैराना की विधानसभा संख्या 8 है. कैराना विधानसभा सीट कैराना लोकसभा का हिस्सा है. 2022 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन विधायक बने थे. बीजेपी ने उनके खिलाफ मृगांका सिंह को टिकट दिया था. जबकि बसपा ने राजेन्द्र और कांग्रेस ने अखलाक को उम्मीदवार बनाया था.

कैराना में 2022 का सियासी समीकरण

2026 में एसआईआर के बाद कैराना विधानसभा सीट पर लगभग 3,09,064 मतदाता हैं. जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना विधानसभा सीट पर 3,27,759 मतदाता थे. यानि लगभग 18,695 मतदाता कम हुए हैं. 2022 के चुनाव में इस सीट पर सपा- 1,31,035, बीजेपी को 1,05,148, बसपा को 2,077 और कांग्रेस को 1,522 वोट मिले.

2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने 25,887 वोटों से जीत दर्ज की. सपा को 54.16 फीसदी वोट मिले और बीजेपी को 43.46 फीसदी मत हासिल हुए. सपा और बीजेपी के बीच 10.7 फीसदी वोटों का फासला रहा. सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था तो बीजेपी ने गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था. कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था लेकिन कांग्रेस के अखलाक सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए.

2022 में सपा ने कैराना विधानसभा सीट जीत ली थी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां सपा को ही सबसे ज्यादा वोट मिले और जीत हासिल की. कैराना में 2024 में सपा को 1,16,265, बीजेपी को 85,616 और बसपा को 2,303 वोट मिले.

लोकसभा चुनाव में किसके साथ रहे वोटर

2024 लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कैराना विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. 2024 में सपा 30,649 वोटों के अंतर से बीजेपी से आगे रही. यानि 2022 में भी ने जीत हासिल की थी और 2024 में भी. लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीजेपी दोनों के वोट कम हुए. सपा को 2022 में जितने वोट मिले थे, उसके मुकाबले 2024 में 14,770 वोट कम मिले. जबकि बीजेपी को 2022 के मुकाबले 2024 में 19,532 वोट कम मिले. बसपा को 2022 के मुकाबले 226 वोट ज़्यादा मिल गए.

2022 में सपा और आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे. 2024 में बीजेपी और आरएलडी साथ आ गए. आरएलडी जाट वोट बैंक की राजनीति के लिए जानी जाती है.

कैराना का जातीय समीकरण

कैराना विधानसभा में मुस्लिम 1.34 लाख, कश्यप 35 हज़ार, गुर्जर 30 हज़ार, जाट 19 हज़ार, सैनी 16 हज़ार, ब्राह्मण 10 हज़ार, नाई, बढ़ई, लोहार 10 हज़ार, एससी 18 हज़ार, क्षत्रिय 7 हज़ार, वैश्य 6 हज़ार, जाट सिख 4 हज़ार, प्रजापति 3 हज़ार, जोगी 2 हज़ार और अन्य 14 हज़ार हैं.

कैराना विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं. उसके बाद कश्यप, गुर्जर, जाट और सैनी समाज के मतदाता हैं. अति पिछड़ी जातियों का वोट भी ठीक ठाक संख्या में है. तो ये था कैराना विधानसभा का सामाजिक समीकरण. अब आगे बढ़ते हैं कि शामली ज़िले की थाना भवन विधानसभा सीट की तरफ