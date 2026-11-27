उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के करीबी नेताओं और पार्टी में पिछड़े व वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने 5 वजहें गिनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की बातों को जमीन पर किस तरह लागू किया जा रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है.

राकेश राठौर के मुताबिक, जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो उनके स्वागत के लिए मौजूद करीब 70 फीसदी लोग एक ही जाति से होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हर दस में से सात लोग एक ही जाति के होते हैं और अलग-अलग बैनर के तहत एक ही परिवारों के सदस्य राहुल गांधी का स्वागत करने पहुंचते हैं. उस दौरान यह नहीं देखा जाता कि पिछड़े और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं.

यूपी में कांग्रेस नहीं उठा रहे मुद्दे- राठौर

राकेश राठौर ने आगे कहा कि राहुल गांधी जाति जनगणना, संविधान की रक्षा और कमजोर व अति पिछड़े समुदायों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस में इन मुद्दों पर उनकी नजर में कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता अपनी अलग राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं. राठौर के इस बयान ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर सामाजिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के संदेश को जमीन पर लागू करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं.