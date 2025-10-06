'चुनाव आयोग पर आरोप हैं...', बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान

चुनाव आयोग आज सोमवार (6 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, इस संबंध में आज शाम चार बजे प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई गई है. वहीं चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी की कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे हैं उन पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए.

कांग्रेस विधायक ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि "ये तो चुनाव की प्रक्रिया हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव आयोग पर जिस तरह से आरोप लगे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ सारे सबूत पेश किए हैं. उस पर अभी तक आयोग शांत हैं."

कांग्रेस विधायक ने SIR पर उठाए सवाल

कांग्रेस विधायक ने कहा एसआईआर को लेकर जिस तरह वहां (बिहार) अनियमितताएं सामने आईं हैं उसके भी कई सबूत सोशल मीडिया पर और हमारे नेताओं ने सामने रखे हैं. लेकिन, उस पर अभी तक इलेक्शन कमिशन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. मेरी तो मांग है कि इस प्रक्रिया के साथ चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हों ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि ये बिहार की जनता का अधिकार है कि उसका वोट सही जगह पड़े. अगर ये नहीं होता है तो चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे और हमारी भी यहीं मांग है.

आज होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान

बता दें कि बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में हैं. दोनों दलों मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वहीं चुनाव आयोग ने आज दोपहर चार बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ़्रेंस बुलाई है. जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा. सूत्रों के मुताबिक इस बार एक या दो चरण में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं.

बिहार के साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा. बीते हफ्ते ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ राज्य में चुनाव की तैयारियों को जायजा लेने के लिए पटना पहुंचे थे. वहीं 30 सितंबर को एसआईआर के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है.

'बाबा का जंगलराज है', रायबरेली में मृतक हरिओम के परिवार से अजय राय ने की मुलाकात