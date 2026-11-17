उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जल्द शुरू होगी और समाधान निकाल लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोनों दलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है और कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर अध्ययन कर रही है. कमेटी में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद शामिल हैं.

गौतम ने कहा कि आज होने वाली बैठक नहीं हुई है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में बैठक होगी. तय बैठक टलने पर उन्होंने कहा कि बातचीत की शुरुआत तो कल ही हो गई थी. राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात के दौरान कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है. उसी के अनुसार दोनों दल आगे की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

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लड़ाई को कांग्रेस आगे भी जारी रखेगी- गौतम

इसके साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है. उत्तर प्रदेश में 19 लाख मतदाता कम हुए हैं. इस लड़ाई को कांग्रेस आगे भी जारी रखेगी.

बीजेपी के मथुरा में चिंतन शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए गौतम ने कहा कि केशव मौर्य की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती. वह न रोजगार दे पा रही है और न बच्चों को शिक्षा.

गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने गांव-गांव में सरकारी स्कूल खोले थे, लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 27 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए. कांग्रेस ने सैकड़ों सार्वजनिक उपक्रम (PSU) बनाए थे, जिन्हें बीजेपी ने बेच दिया. बीजेपी को सिर्फ बेचना आता है, नए संस्थान बनाना नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस दिशा में शिक्षा व्यवस्था को ले जाया जा रहा है और शिक्षा महंगी की जा रही है, उससे विश्वविद्यालयों के भी बिकने की आशंका है.