उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित श्रीराम कथा को लेकर संतों और धर्मगुरुओं का जमावड़ा शुरू हो गया है. इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जमकर तारीफ की. बाबा रामदेव ने उन्हें भगवान का अंशावतार बताते हुए कहा कि यह सनातन का गौरव काल है. वहीं, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी सनातन धर्म और हिंदू समाज को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं.

दरअसल, गोंडा में महंत आलोक दास जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित भव्य श्रीराम कथा को लेकर तैयारियां तेज हैं. इसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए महंत आलोक दास की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि आलोक दास जी युवा संत हैं, जिन्होंने गोंडा और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है. उन्हें आशीर्वाद देने और कथा के इस यशस्वी आयोजन में देश के शीर्ष संतों की उपस्थिति रहेगी.

बाबा रामदेव ने लोगों से की कथा में जाने की अपील

बाबा रामदेव ने बताया कि 30 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ महाराज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनमें उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश का लोकतंत्र, संविधान, वेदों का विधान और राम, कृष्ण, हनुमान व शिव का विग्रहवान स्वरूप दिखाई देता है. बाबा रामदेव ने लोगों से पूरे परिवार के साथ कथा में पहुंचकर धर्म लाभ लेने और जीवन में धर्म की स्थापना करने की अपील भी की.

हमारे बागेश्वर धाम जी भगवान के अंशावतार- बाबा रामदेव

वहीं बाबा रामदेव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे बागेश्वर धाम जी भगवान के अंशावतार हैं. उन्होंने सनातन धर्म के समर्थन में मौजूद लोगों से ऐसी तालियां बजाने की अपील की कि सनातन विरोधियों की छाती पर सांप लोट जाए. बाबा रामदेव ने इसे सनातन का गौरव काल बताया.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं. उन्होंने कहा कि अब हमारा सनातनी हिंदू जाग रहा है. उन्होंने संतों और साधु समाज को लेकर भी अपनी बात रखी. साथ ही कहा कि अभी यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वह कुंडा जा रहे हैं और गोंडा में 4, 5 और 6 तारीख को कथा करेंगे.