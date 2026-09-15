UCC पर कांग्रेस नेता असीम वकार का बड़ा दावा, 'देश का कोई भी गृहमंत्री...'

कांग्रेस प्रवक्ता असीम वकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि देश का कोई भी गृह मंत्री अकेले भारत में UCC लागू नहीं कर सकता. असीम वकार ने कहा कि भारत की विविधता और संविधान में अलग-अलग क्षेत्रों, जातियों और जनजातियों की परंपराओं को विशेष संरक्षण दिया गया हैय

असीम वकार ने आरोप लगाया कि अमित शाह UCC के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों की परंपराएं और कानून हैं, जिन्हें संविधान संरक्षण देता है. उनके मुताबिक, UCC लागू करने के सवाल को केवल राजनीतिक बयानबाजी के जरिए नहीं देखा जा सकता.

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371A और 371G का दिया हवाला

कांग्रेस प्रवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में स्थानीय परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने दावा किया कि नागा और मिजो जनजातियों से जुड़े मामलों में संसद के कानूनों के लागू होने के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा की सहमति जरूरी होती है.

गोवा के कानून का भी जिक्र

असीम वकार ने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पुर्तगाली सिविल कोड से जुड़ी व्यवस्था अभी भी लागू है. उन्होंने इसी आधार पर UCC को पूरे देश में एक समान तरीके से लागू किए जाने के दावे पर सवाल उठाया.

अमित शाह को दी राजनीतिक नसीहत

असीम वकार ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों को लेकर राजनीति करने के बजाय हिंदू बच्चों और हिंदू धर्म के विकास पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया बताया. बता दें कि UCC को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से ही मतभेद रहे हैं और यह मुद्दा देश की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.

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