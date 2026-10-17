'PM मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा', विपक्ष पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह

पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने पंजाब को गुरुओं, किसानों और शहीदों की भूमि बताते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार फल-फूल रहा है.

बृजभूषण शरण सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री के पंजाब को नशामुक्त बनाने के संकल्प का समर्थन करते हुए कहा कि उनका संकल्प जरूर पूरा होगा. मीडिया से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पंजाब का देश के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है.

ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत, इलाके में हड़कंप

हत्या का मामला उठाया

उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग की घटना से लेकर भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों की शहादत तक, पंजाब ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस गौरवशाली भूमि को नशे की समस्या से घेर दिया है. नशामुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाने वाले व्यक्ति की हत्या का मामला गंभीर है. उनके मुताबिक, नशे का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और इसे राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोपों की जांच होनी चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय गृहमंत्री का पंजाब को नशामुक्त बनाने का संकल्प पूरा होगा.

विपक्ष के आंदोलनों पर बृजभूषण के गंभीर आरोप

विपक्षी दलों के आंदोलनों को लेकर भी पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी या किसानों की समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं. उन्होंने आंदोलनों में विदेशी हाथ होने की आशंका भी जताई.

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि इन आंदोलनों का उद्देश्य जनता की समस्याओं को उठाना नहीं है. उन्होंने कनॉट प्लेस में छुट्टी के दिनों में मार्च निकाले जाने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने कहा कि वो पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इन गतिविधियों में विदेशी ताकतों की भूमिका होने की बात कही थी. हालांकि, उन्होंने इस आरोप के समर्थन में बातचीत के दौरान कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट मार्च पर विपक्ष को घेरा

सुप्रीम कोर्ट मार्च और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने आपातकाल के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ मार्च नहीं निकाला गया. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा दौर में संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है. पूर्व बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने देश में आपातकाल का दौर देखा है. उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक ने आंदोलन में हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया.

बृजभूषण शरण सिंह के मुताबिक, उस दौर में लोगों ने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन न्यायपालिका पर सवाल उठाने के लिए मार्च नहीं निकाला. उन्होंने विपक्ष के नेता पर चुनी हुई और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मार्च के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई थी और शीर्ष अदालत की टिप्पणी भी इसी संदर्भ में आई थी.

कांग्रेस के नए नेतृत्व पर बृजभूषण का तंज

कांग्रेस में नए नेतृत्व और विपक्षी राजनीति को लेकर भी बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसा है. उन्होंने कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी का नाश होने वाला है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं के पहुंचने पर भी निशाना साधा. मीडिया से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है.” उन्होंने इसी कहावत के जरिए कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कटाक्ष किया.

उन्होंने कांग्रेस में नए नेतृत्व और अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए. उनके बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि अब PM मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा.

मोदी के समर्थन में बृजभूषण का बयान

पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी का राजनीतिक पतन होने वाला है. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि अब उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. अपनी बातचीत के अंत में उन्होंने ‘जय श्री राम’ का नारा भी लगाया.

बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी दलों की रणनीति और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की राजनीति में विवेक की कमी दिखाई दे रही है. उन्होंने कांग्रेस के भविष्य को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक प्रभाव पर भरोसा जताया.

उनके इस बयान को आगामी राजनीतिक माहौल और विपक्ष के साथ बीजेपी की जारी बयानबाजी के संदर्भ में देखा जा रहा है. पंजाब में नशे के मुद्दे से लेकर संवैधानिक संस्थाओं, विपक्षी आंदोलनों और कांग्रेस के नेतृत्व तक, बृजभूषण शरण सिंह ने एक ही बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी.

यूपी के युवाओं के योगी सरकार का गिफ्ट, निकली सरकारी नौकरियां