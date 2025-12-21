यूपी में अगले 48 घंटे पड़ेंगे भारी! मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे की दी चेतावनी

उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त सफेद चादर से ढके हुए हैं. उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक बहुत घना कोहरा छाए रहने और कई जिलों में रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ठंडा दिन और अति ठंडा दिन की चेतावनी भी दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरे का यह दौर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और तीव्र हुआ है, जिसका सीधा असर जनजीवन, यातायात और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है.

उत्तर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों के लिए घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं घना कोहरा रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में घना से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही कई जिलों में शीत दिवस और अति शीत दिवस जैसी परिस्थितियां बनी रहने की चेतावनी दी गई है. 21 दिसंबर को कुछ इलाकों में मौसम अस्थायी रूप से साफ रह सकता है, लेकिन ठंड की तीव्रता में कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी.

UP के अलग-अलग राज्य में क्या है हाल?

मौसम विभाग के अनुसार कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और गोरखपुर में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है. बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में भी शीत दिवस की चेतावनी है. कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली और अमेठी में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद और कन्नौज में घना कोहरा रह सकता है.

कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भी घने कोहरे का असर दिखेगा. शनिवार को लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, बस्ती, बरेली और शाहजहांपुर में अति शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गई.

तापमान और एक्यूआई का अपडेट

नोएडा में तापमान 15 डिग्री और AQI 278, गाजियाबाद में 14 डिग्री और AQI 284, वाराणसी में 10 डिग्री और AQI 199, लखनऊ में 10 डिग्री और AQI 296, अयोध्या में 16 डिग्री तापमान और AQI 166, आगरा में 13 डिग्री और AQI 122 तथा कानपुर में 11 डिग्री और AQI 263 दर्ज हुआ. पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर में पहली बर्फबारी और चिल्ले कलां की शुरुआत हुई है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में दिख रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी और कोहरे की तीव्रता में कमी आने की संभावना है.