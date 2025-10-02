हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बापू और शास्त्री को जयंती पर श्रद्धांजलि, बोले- इनके रास्ते पर चल रही सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बापू और शास्त्री को जयंती पर श्रद्धांजलि, बोले- इनके रास्ते पर चल रही सरकार

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री को याद करते हुए डबल इंजन सरकार की योजनाओं के बारे में बताया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 02 Oct 2025 01:49 PM (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार, 2 अक्टूबर यानी आज को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के आवासीय भवन के प्रथम तल पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए. इसके बाद उनके व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की. 

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 'डबल इंजन सरकार' बापू और शास्त्री के सपनों को साकार कर रही है. उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा की ताकत का एहसास भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूरी दुनिया को कराया. 

उन्होंने कहा कि गांधीजी के मूल्यों और आदर्शों में स्वदेशी का विशेष स्थान रहा. विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सत्य व अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के साथ स्वदेशी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का आधार बनी. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने की स्वदेश अभियान और स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी आज देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है. साथ ही कहा कि स्वदेशी सिर्फ खादी तक सीमित नहीं है बल्कि अब यह भारत की दिनचर्या का हिस्सा बन गई है. 

इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी को स्वच्छता सर्वाधिक प्रिय थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए इस अभियान को नई ऊंचाई दी है. मिशन के तहत देश में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं. इससे नारी गरिमा को सम्मान मिला है, बीमारियों से बचाव हुआ है और लोगों की आर्थिक बचत भी हुई है.

शास्त्री जी के योगदान को किया याद

लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि शास्त्री जी स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेनानी, गांधीजी के प्रखर अनुयायी और स्वदेशी से स्वावलंबन के पक्षधर थे. 

 उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा देकर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया. साथ ही यह भी संदेश दिया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन यदि कोई युद्ध थोपेगा तो उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व में मिली विजय से भारत की शक्ति पूरी दुनिया के सामने आई. 

Published at : 02 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Mahatma Gandhi Yogi Adityanath UP NEWS Lal Bahadur Sashtri
Embed widget