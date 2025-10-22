मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, जानें- क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, 'अनुशासन, कर्मठता और संगठन-कौशल के अद्भुत समन्वय, लोकप्रिय जन नेता एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के शिल्पी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई.'

उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर यश की प्राप्ति हो. आपका राष्ट्र सेवा और सहकारिता का पथ और भी जनकल्याणकारी बने, यही मंगलकामना है.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, 'कुशल संगठनकर्ता, भारतीय राजनीति के चाणक्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.'

क्या बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य?

उन्होंने कहा कि ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ वन की मंगलकामना है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स’ पर कहा, 'राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा, अद्वितीय संगठन कौशल और दृढ़ नेतृत्व के प्रतीक माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह , आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.'

उन्होंने कहा, 'एक समर्पित कार्यकर्ता से लेकर देश के गृहमंत्री तक की आपकी यात्रा केवल पद की नहीं, बल्कि कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के निरंतर साधना-पथ की यात्रा रही है.'

मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाना हो या भारत की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाना हो, हर निर्णय में आपके दूरदर्शी नेतृत्व, रणनीतिक सोच और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना का तेज प्रतिबिंबित होता है.

उन्होंने कहा, 'मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि आप राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में हम सभी कार्यकर्ताओं का निरंतर मार्गदर्शन करते रहें.'