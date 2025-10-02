सीएम योगी ने दी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को भी किया नमन

देशभर में आज दो अक्टूबर को दशहरा का त्योहार धूम धाम के साथ मनाया जा रहा है. दशहरा के साथ आज का दिन बेहद ख़ास है. आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है. इस अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेश वासियों को दशहरा की बधाई दी है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा- सत्य, सन्मार्ग, संस्कार, सदाचार और सनातन मूल्यों की शाश्वत विजय के पावन प्रतीक महापर्व विजयादशमी की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! प्रभु श्री राम की कृपा से हर हृदय धर्म और सत्य के आलोक से आलोकित हो. सियावर रामचंद्र की जय.

दशहरा पर्व की दी शुभकामनाएं

सीएम योगी ने आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर फूल अर्पित किए. इस अवसर पर सीएम योगी ने सभी प्रदेश वासियों को विजय दशमी की बधाई देते हुए कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हैं. सत्य और अहिंसा की क्या ताक़त होती है देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला भारत की स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है.

पूरी दुनिया के लिए ये शोध और उत्सुकता का कारण भी बना है कि क्या सत्य और अंहिसा के मार्ग का अनुसरण करके आजादी पाई जा सकती हैं लेकिन, भारत ने ये करके दिखाया है.

महात्मा गांधी की तस्वीर पर अर्पित किए फूल

मुख्यमंत्री ने इससे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी पोस्ट कर सभी प्रदेश वासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा- 'महामानव ‘राष्ट्रपिता’ महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन! प्रदेश वासियों को 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' की शुभकामनाएं!

बापू का सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वदेशी का सिद्धांत आज भी हम सभी को सेवा, सत्यनिष्ठा और सद्भाव के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है.'

लाल बहादुर शास्त्री के जयंती की शुभकामनाएं

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएम ने कहा 'सरलता, शुचिता, दृढ़ता और त्याग की प्रतिमूर्ति, पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें कोटिश: नमन! सादा जीवन-उच्च विचार भाव से दीप्त उनका संपूर्ण जीवन आज भी करोड़ों नागरिकों को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है.'

