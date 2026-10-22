सीएम योगी ने दी गृहमंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई, कहा- सुरक्षित भारत के...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आज 22 अक्टूबर को जन्मदिन हैं. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी है. सीएम योगी ने कहा कि भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाने में उनका योगदान काफी अहम रहा है. सीएम योगी ने भगवान श्रीराम से उनकी लंबी आयु की कामना की.

सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गृहमंत्री अमित शाह के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए जन्मदिन का बधाई दी. मुख्यमंत्री ने लिखा- 'कुशल रणनीतिकार व संगठन शिल्पी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई.

आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य करने, सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने और एक सशक्त एवं सुरक्षित भारत के निर्माण में आपका योगदान अतुलनीय है. प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना है.'

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केशव मौर्य ने भी दी जन्मदिन शुभकामनाएं

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी गृहमंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है. उन्होंने लिखा- 'देश की आंतरिक सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती देने वाले प्रखर राष्ट्रनिष्ठ एवं कुशल रणनीतिकार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं!

ज़मीन से जुड़े एक साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय राजनीति के शिखर तक की आपकी प्रेरक यात्रा अथक परिश्रम, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की अनुपम मिसाल है. आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने का संकल्प हो या फिर राष्ट्रविरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करना, आपकी कार्यशैली ने हर मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ी है.

आपकी अदम्य इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि दशकों से देश के लिए गंभीर चुनौती बने नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने से लेकर नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में आपके प्रयासों ने देश की भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है.

सिद्धांतों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और राष्ट्रहित में लिए गए आपके ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय हम सभी को गौरवान्वित करते हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं ताकि आपका स्नेहिल सान्निध्य हम सभी कार्यकर्ताओं को सदैव राष्ट्रसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे.'

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