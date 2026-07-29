उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सात दिवसीय श्रीराम कथा के समापन समारोह में देश विरोधी ताकतों, छात्र आंदोलनों को भड़काने वालों और सनातन संस्कृति के विरोधियों पर तीखा हमला बोला. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और भारतीय संस्कृति व परंपरा के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों के प्रति समाज को सतर्क रहना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पश्चिमी सोच से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि भारतीय परंपराओं का विरोध करने को ही अपना उद्देश्य बना चुके हैं. उन्होंने कहा कि जब देश में दुर्गा पूजा होती है तो कुछ बिके हुए चेहरे उसका विरोध करते हैं और ऐसे लोग दिल्ली के जेएनयू सहित देश के कई संस्थानों में दिखाई देते हैं. उनका आरोप था कि ये लोग पर्व-त्योहारों के समय जानबूझकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं. देश के खिलाफ षड्यंत्र स्वीकार नहीं करेंगे, जेएनयू व देश के अनेक संस्‍थानों में ऐसे भटके और बिके हुए लोग मिलेंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति ने दुनिया के सभी धर्मों, संप्रदायों और वंचित वर्गों को संरक्षण दिया है, लेकिन कुछ विषधर इस पावन धारा को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया की कई ताकतें अपने स्वार्थ के लिए सनातन संस्कृति को कमजोर करना चाहती हैं और समाज के ही कुछ लोग उनके प्रवक्ता बनकर देश और समाज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी संगठन का नाम लिए कहा कि हाल के छात्र आंदोलनों के पीछे ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र के खिलाफ होने वाले हर प्रयास के प्रति समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहना होगा.

गुरु पूर्णिमा के महत्व पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते, बल्कि माता-पिता, बड़ा भाई, शिक्षक और दीक्षा गुरु सभी सम्मान के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और समस्याओं का समाधान स्वयं करने की भावना विकसित करनी चाहिए.

समाज को सांस्कृतिक साजिशों के प्रति सजग रहना होगा- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो परिवार अपने संस्कारों और मूल्यों को मजबूत करेगा, वही समाज और राष्ट्र को भी मजबूत बनाएगा. उन्होंने कहा कि भारत जिस तेजी से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वह दुनिया के कई देशों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए समाज को हर प्रकार की राष्ट्रविरोधी और सांस्कृतिक साजिशों के प्रति सजग रहना होगा.