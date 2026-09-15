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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयुवाओं को नशे से बचाने के लिए योगी सरकार सख्त, तत्काल एक्शन के निर्देश

युवाओं को नशे से बचाने के लिए योगी सरकार सख्त, तत्काल एक्शन के निर्देश

उत्तर प्रदेश में नाबालिगों और कम उम्र के बच्चों को नशे से दूर ऱखने के लिए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है. सरकार ने इसके लिए बड़े स्तर पर काम करने और तत्काल एक्शन के निर्देश दिए हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 15 Sep 2026 07:19 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं और नाबालिगों को नशे की चपेट में आने से बचाने के लिए सख्त कदम उठा रही है. सरकार केवल अवैध और जहरीली शराब पर अंकुश लगाने तक ही नहीं लगा रही है बल्कि सीएम योगी ने साफ़ कर दिया है कि कम उम्र के बच्चों और नाबालिगों तक भी नशा नहीं पहुंचना चाहिए. 

लखनऊ में नाबालिग को शराब बेचने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही आबकारी विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर यह संदेश साफ कर दिया कि नियमों से खिलवाड़ किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगा. जिला आबकारी अधिकारी ने 11 सितंबर को वीडियो की जांच कराई.

जांच में वीडियो विकासनगर थाना क्षेत्र के शुभौली स्थित एक कम्पोजिट दुकान के सेल्समैन की एक व्यक्ति से कहासुनी का पाया गया. वीडियो में सेल्समैन पर नाबालिग बच्चे को शराब बेचने की बात कही जा रही थी.

वीडियो सामने आते है सेल्समैन पर कार्रवाई

जांच के दौरान सेल्समैन का व्यवहार उचित नहीं पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया. इसके साथ ही संबंधित कम्पोजिट दुकान के खिलाफ नियमानुसार प्रशमन की कार्रवाई करते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस कार्रवाई ने साफ़ किया कि सरकार नाबालिगों तक नशे की पहुंच रोकने के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. 

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यूपी बना अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा मामला दोबारा आने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और पारदर्शी नीतियों के चलते पिछले साढ़े चार वर्षों से अधिक समय से प्रदेश में अवैध या जहरीली शराब की बिक्री का कोई मामला सामने नहीं आया है. आबकारी विभाग देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुका है और इस छवि को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. 

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Published at : 15 Sep 2026 07:19 AM (IST)
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