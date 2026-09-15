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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा हत्याकांड के बीच माता प्रसाद पांडे से मिले संजय निषाद, सियासी हलचल तेज

गोंडा हत्याकांड के बीच माता प्रसाद पांडे से मिले संजय निषाद, सियासी हलचल तेज

निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा नेता माता प्रसाद पांडेय से मुलाक़ात की है. जिसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 15 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की है. जिसके बाद इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई हैं. 

ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में वो गोंडा में विनोद कुमार साहनी हत्याकांड के विरोध में धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद से ही उनकी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. मंत्री संजय निषाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की है और इसे एक औपचारिक मुलाक़ात बताया है लेकिन अब इसकी टाइमिंग को लेकर कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहा है.

माता प्रसाद पांडे से मिले संजय निषाद

संजय निषाद ने दो दिन पहले ही गोंडा में व्यापारी विनोद साहनी हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने प्रशासन के ख़िलाफ प्रदर्शन किया था और हत्यारों का एनकाउंटर करने और बुलडोज़र एक्शन की भी माँग की थी. उनके इस प्रदर्शन ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को भी असहज स्थिति में ला दिया था.  

एनडीए से नाराज हैं संजय निषाद?

दरअसल के दिनों में संजय निषाद की बीजेपी को लेकर नाराजगी की खबरें आ रही है. संजय निषाद लगातार निषाद समाज को अनुसूचित जाति शामिल करने और 9 फ़ीसद आरक्षण दिए जाने की माँग को लेकर भी मुखर दिख रहे हैं. वहीं उनके कुछ बयान भी ऐसे आए हैं, जिन्हें इन बातों से जोड़कर देखा जा रहा है. 

संजय निषाद कई बार इशारों में संकेत दे चुके हैं कि अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो उनके लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हैं यानी वो एनडीए से अलग अपनी राह बना सकते हैं. यहीं वजह है चुनाव से पहले माता प्रसाद पांडेय से उनकी मुलाकात ने कई तरह की अटकलों को बढ़ा दिया है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 15 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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