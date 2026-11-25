

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दस साल होने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा,"मैं पार्टी एक सिपाही हूं और विचारधारा के साथ जुड़ा हूं. मूल्यों और आदर्शों की राजनीति में विश्वास करता हूं.उन्होंने कहा कि अटल जी ने कहा था कि मूल्यविहीन और सिद्धांतविहीन राजनीति फांसी का फंदा है और उसी मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान एबीपी न्यूज के शिखर सम्मलेन में दिया, जब उनसे पार्टी द्वारा 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री की भूमिका के बाद कोई जिम्मेदारी देने का सवाल किया गया. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे पार्टी की रणनीति का ही अनुसरण करेंगे.

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तीसरी बार सीएम फेस बदलने की चर्चा

यहां बता दें कि भाजपा लगातार तीसरे बार यूपी में सरकार बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल भी उठ रहे थे,कि भाजपा तीसरी बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाएगी. अब मुख्यमंत्री द्वारा अपनी भूमिका को लेकर दिए गए बयान से उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है.

बीजेपी की जमीनी तैयारी तेज

विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हो चुकीं हैं.जिसमें संगठन के पदाधिकारियों को अलग-अलग भूमिका में जिम्मेदारी गयी है. विधायकों-सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में जन चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं. पांच दिसंबर तक यह अभियान चलेगा. इसके अलावा पार्टी महिला वोटरों को साधने के लिए नकद स्कीम भी लॉंच कर सकती है.

बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे पछाड़ दिया था. विधानसभा चुनाव में ऐसा न हो इसके लिए सरकार और संगठन लगातार तैयारियों में जुटे हैं.

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