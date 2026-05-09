यूपी: CM योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, कल हो सकता है कैबिनेट विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ शनिवार (9 मई) शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की. सीएम योगी और राज्यपाल के बीच लगभग आधे घंटे तक यह मुलाकात चली. सूत्रों के मुताबिक यूपी में रविवार (10 मई) को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. माना जा रहा है दोनों के बीच इसी को लेकर बातचीत हुई.

इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि रविवार शाम 4 से 6 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. इस बीच सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है.

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सीएम योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार संभव

सीएम योगी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब संभावनाएं तेज हो गई हैं. खबर सामने आई थी कि रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा. जिसमें नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. ऐसे में यह भी खबर थी कि सीएम योगी शनिवार शाम को राज्यापल से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुलाकात कर सकते हैं.

वहीं सीएम योगी ने शाम को राज्यपाल से राजभवन पहुंचकर मुलाकाता की है. इस मुलाकात से अब उनके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है. हलांकि इसको लेकर बीजेपी या सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बीते कई दिनों से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चर्चा में हैं.

यह छह लोग ले सकते हैं शपथ

उत्तर प्रदेश में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच 6 नाम भी सामने आ चुके हैं. इन छह नामों के रविवार को शपथ लेने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक जिन 6 नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उनमें अशोक कटारिया, रोमी साहनी, कृष्णा पासवान, सपा की बागी विधायक पूजा पाल, मनोज पाण्डे और भूपेंद्र चौधरी का नाम शामिल है.

बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में 6 मंत्रियों की जगह खाली है. कैबिनेट में इस समय 54 मंत्री हैं. संभावना है कि अब सरकार में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं. इससे यह भी साफ है कि किसी भी पुराने मंत्री का पत्ता नहीं काटा जाएगा.

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