हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से BJP हो जाएगी हैरान! BSP को भी लगेगा झटका?

यूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से BJP हो जाएगी हैरान! BSP को भी लगेगा झटका?

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव में दलित वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है. जानकारी के मुताबिक सपा इस बार 14 सामान्य सीटों पर आरक्षित प्रत्याशियों को उतार सकती है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Jul 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव से पहले अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया है. जिसके तहत पार्टी की नजर दलित वोटरों पर टिकी है जिनको साधने के लिए लिए अखिलेश यादव ने खास 'प्लान 100' बनाया है. जानकारी के मुताबिक सपा पार्टी में दलितों के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कम से कम सौ सीटों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को टिकट देने की तैयारी कर रही है. 

अखिलेश यादव के इस प्लान के तहत समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में रिजर्व सीटों के साथ 14 और ऐसी सीटों पर एससी और एसटी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं. जिसके बाद यूपी में आरक्षित वर्गों के प्रत्याशियों के लिए सौ सीटें हो जाएंगी. इनमें 84 सीटें एससी वर्ग और 2 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी. 

दलितों को बड़ा संदेश देने की तैयारी

सपा मुखिया के इस कदम को दलित वोटरों तक पार्टी की पहुँच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल यूपी में मायावती के कमजोर होने के बाद दलित वोटबैंक भी बसपा से विमुख होता जा रहा है. सपा के इस कदम को दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के तौर पर देखा जा रहा है. 

यूपी में टिकटों के बंटवारे में दलितों को ज्यादा हिस्सेदारी देकर समाजवादी पार्टी साबित करना चाहती है कि वो उनकी सच्ची हितैषी है और उनके मुद्दों को लेकर लड़ रही है. सपा की नजर अब ऐसे प्रत्याशियों पर है जो मजबूती के साथ सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ सकें. हालांकि इसमें बहुत कुछ इस बात भी निर्भर करेगा कि उम्मीदवार की लोकप्रियता क्या है और उसकी ज़मीन पर कितनी पकड़ है.

सौ सीटों पर आरक्षित वर्ग को टिकट देगी सपा

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी सौ सीटों पर आरक्षित वर्ग को टिकट देने का प्लान कर रही है. सपा उन सीटों सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशियों को टिकट दे सकती हैं जहां पार्टी बहुत मज़बूत स्थिति में नहीं है. इससे एक तरफ जहां दलितों में संदेश जाएगा वहीं सिर्फ यादव-मुस्लिम की पार्टी होने के नैरेटिव को भी सपा तोड़ पाएगी. 

2024 में भी सपा आजमा चुकी है फॉर्मूला

सियासी जानकारों के मुताबिक सपा का एक्सपेरिमेंट नया नहीं है. साल 2024 लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव इस फॉर्मूले को आजमा चुके हैं, जहां उन्होंने दो सामान्य सीटों फैजाबाद और मेरठ से सीट दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया था. इनमें से फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की जबकि मेरठ सीट से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा करीब दस हजार वोटों के अंतर से हार गईं. 

दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी की सहयोगी और इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी भी लगातार दलित वोटरों को रिझाने में जुटी हुई हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर इन मुद्दों को पूरे ज़ोर-शोर से उठाते हैं. माना जा रहा है कि दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो दलित वोटरों का झुकाव भी इंडिया गठबंधन की ओर रहेगा, जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है. 

Ram Mandir Donation Theft Case: चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन दास देखेंगे राम मंदिर का कामकाज, क्या इन्हें अलग सैलरी देगा ट्रस्ट?

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Samajwadi Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामला: CCTV, कैश और गबन की पूरी कहानी बयां कर रही SIT रिपोर्ट, इन लोगों पर उठे सवाल
राम मंदिर चढ़ावा मामला: CCTV, कैश और गबन की पूरी कहानी बयां कर रही SIT रिपोर्ट, इन लोगों पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से BJP हो जाएगी हैरान! BSP को भी लगेगा झटका?
यूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से BJP हो जाएगी हैरान! BSP को भी लगेगा झटका?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबरी पर आंसू बहाने वाले कर रहे आस्था की बात...'राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस-सपा पर भड़के CM
'बाबरी पर आंसू बहाने वाले कर रहे आस्था की बात...'राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस-सपा पर भड़के CM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir News Live: ट्रस्ट के CEO की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी गठित, रिटायर्ड जज भी शामिल
Live: ट्रस्ट के CEO की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी गठित, रिटायर्ड जज भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20I: क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain News Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
शिक्षा
पेपर लीक के बीच इस यूनिवर्सिटी ने कर दिया कमाल, क्वेश्चन पेपर में ही छाप दिए आंसर
पेपर लीक के बीच इस यूनिवर्सिटी ने कर दिया कमाल, क्वेश्चन पेपर में ही छाप दिए आंसर
टेक्नोलॉजी
फ्रांस में गर्मी के साथ-साथ एसी की कीमत भी निकाल रही पसीना, जानिए भारत के मुकाबले कितना महंगा
फ्रांस में गर्मी के साथ-साथ एसी की कीमत भी निकाल रही पसीना, जानिए भारत के मुकाबले कितना महंगा
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget