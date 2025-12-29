हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: CM योगी ने MLA खेल स्पर्धा के विजेता को दिया सम्मान, संजय निषाद-रवि किशन के लिए कही ये बात

गोरखपुर: CM योगी ने MLA खेल स्पर्धा के विजेता को दिया सम्मान, संजय निषाद-रवि किशन के लिए कही ये बात

CM Yogi News: गोरखपुर में सीएम योगी ने विधायक खेल स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत किया. इस दौरान उन्होंने संजय निषाद और रवि किशन की चुटकी ली.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Dec 2025 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (29 दिसंबर) को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विधायक खेल स्पर्धा- 2025 के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया. इस बीच योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन और कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद की चुटकी लेते हुए कहा कि कुश्ती वहां हो रही है और पसीना रवि किशन को यहां हो रहा है.

उन्होंने कहा कि इतनी ठंड में रवि किशन और संजय निषाद नहीं निकलते. आज दोनों की जोड़ी कहीं खाने पर मिली होगी, तो वहीं से दोनों साथ-साथ निकल आए हैं. लेकिन यहां आकर आपकी खेल प्रतियोगिता को देखकर उनकी ठंड भी गायब हो गई है. 

कार्यक्रम के दौरान क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ कर रही है. गोरखपुर में बेलीपार के पास एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिले स्तर पर बड़ा स्टेडियम बनवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ सरकार हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की तैयारी कर रही है.

गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम का भी 63 करोड़ रुपये की लागत से नवोद्धार हो रहा है. वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में भी बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है. मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो चुका है. इस यूनिवर्सिटी का विश्व स्तरीय निर्माण जारी है. अब सरकार की तैयारी हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की है.

गोरखपुर की सभी संस्थाओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि वह जल्द ही गोरखपुर महानगर की सभी संस्थाओं के साथ बैठक करने वाले हैं. उस बैठक में संस्थाओं का आह्वान किया जाएगा कि वे एक-एक खेल को गोद लें. कुछ सहयोग वे करें और कुछ सरकार करेगी. वहां पर अच्छे कोच रखे जाएंगे. इससे बच्चों को खेल के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म प्राप्त होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक खेल स्पर्धा को लेकर अपनी आगामी योजना भी साझा की. उन्होंने कहा कि अगली बार बच्चों और छात्रों के स्तर के साथ ही वार्ड स्तर पर कामकाजी और रिटायर्ड लोगों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. वार्ड स्तर, उसके बाद कुछ वार्डों को मिलाकर उपनगरीय और फिर नगर स्तर पर बड़ी प्रतियोगिता, बड़े समारोह का आयोजन कर विजेताओं को  सम्मानित किया जाएगा.

 उन्होंने बताया कि बच्चों-छात्रों की प्रतियोगिताएं बालक व बालिका वर्ग में तीन स्तर, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर होंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी कहा गया है. कला के अलग अलग विधाओं गायन, वादन, नृत्य, नाट्य आदि की यह प्रतियोगिता जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी. 11 से 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के मुख्य आयोजन में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा.

खेलेगा युवा तो खिलेगा देश- योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने खेलकूद के महत्व को समझाते हुए कहा कि युवा खेलेगा तो देश खिलेगा. और, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलताओं का मार्ग स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है. स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा.

11 वर्ष में खेल के क्षेत्र में हुआ भारी परिवर्तन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्ष के अंदर देश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को लेकर भारी परिवर्तन हुआ है. कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है. ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा की एक नई मांग खड़ी हो चुकी है और इसी को ध्यान में रख करके सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रही है.

भीषण ठंड में खिलाड़ियों के उत्साह को सीएम ने सराहा

मुख्यमंत्री ने भीषण ठंड में भी खिलाड़ियों के उत्साह की मुक्त कंठ से सराहना की. उन्होंने कहा कि इस विधायक खेल स्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से 1000 और अप्रत्यक्ष रूप से 10000 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है. विधायक खेल स्पर्धा 2025 में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबाल, जूडो और कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. 

उन्होंने कहा कि यह खेलकूद ही है, जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है और हमें शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से चुस्त-दुरुस्त बनाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है.

कार्यक्रम के दौरान क्या बोले संजय निषाद?

इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हरेक क्षेत्र की भांति खेल के क्षेत्र में भी बिना भेदभाव सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने यूपी से माफिया खत्म करके, बंदूक-कट्टे के खेल की बजाय वास्तविक अर्थों में खेल का माहौल बना दिया है. डॉ. संजय निषाद ने कहा खेलों के उन्नयन और खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए योगी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है.

कार्यक्रम में रवि किशन ने क्या कहा?

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-देहात तक के बच्चों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्कृष्ट संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं. सीएम योगी, पीएम मोदी के सपने ‘खेलेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया’ को साकार कर रहे हैं.

सीएम के नेतृत्व में गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है. खिलाड़ियों के लिए डबल इंजन सरकार हर सुविधा उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने नौकरी और रोजगार के नए-नए द्वार भी खोले हैं. 

इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह आगू आदि उपस्थित रहे.

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 11:15 PM (IST)
Tags :
Sanjay Nishad UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
Advertisement

वीडियोज

Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Bharat Ki Baat: 2026 से पहले नफरत 'भारत छोड़ो'! | Tripura student Angel Chakma’s death
Bollywood News: दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना की अचानक एग्जिट पर बढ़ा विवाद, निर्देशक अभिषेक पाठक का खुला चैलेंज (29.12.2025)
Sandeep Chaudhary: Unnao Case को लेकर क्या है राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Kuldeep Sengar
New Year Celebration: नए साल पर पार्टी-डांस पर पाबंदी क्यों? क्यों हिंदू-मुसलमान? | Shahabuddin
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
बॉलीवुड
Ikkis Screening: 'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
शिक्षा
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
ट्रेंडिंग
"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget