यूपी में अवैध कब्जे की शिकायत पर CM योगी सख्त, अधिकारियों को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेश भर से पहुंचे फरियादियों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि सरकार हर उचित समस्या का समाधान कराएगी. उन्होंने माता-पिता से बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा उन्हें आगे पढ़ाने पर जोर दिया. सीएम योगी ने कहा कि शिक्षित बच्चा ही समृद्ध भारत का निर्माण करेगा.

जनता दर्शन में अभिभावकों के साथ कुछ छोटे बच्चे भी पहुंचे. इस दौरान सीएम योगी उन बच्चों से बात करते हुए भी दिखाई दिए, उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं. इस पर जवाब आया कि अभी एडमिशन नहीं कराया है. सीएम ने इसकी वजह जाननी चाही, लेकिन उन्हें संतुष्टिपरक जवाब नहीं मिला.

बच्चों को शिक्षित करें माता-पिता

इसके बाद सीएम योगी ने अभिभावकों से कहा कि प्रदेश में पिछले 9 साल में शिक्षा का स्तर काफी सुधरा है. बेसिक हो या माध्यमिक, हर जगह बच्चों को गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जा रही है. बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा के साथ ही ड्रेस, कॉपी-किताब, जूते-मोजे आदि के लिए अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये दिए जा रहे हैं. बच्चों को ताजा पौष्टिक मिड-डे मील भी मिल रहा है. आप बच्चों का एडमिशन कराइए और हर हाल में स्कूल भेजिए.

'महिलाओं के मान-सम्मान...', विनेश फोगाट द्वारा बृजभूषण सिंह पर लगाए आरोपों पर AIMIM की प्रतिक्रिया

सरकार लाखों नौकरियां दे रही, आप मेहनत से तैयारी कीजिए. जनता दर्शन में कुछ युवा भी पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री से नौकरी को लेकर चर्चा की. सीएम ने कहा कि 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और सभी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्षता व पारदर्शिता से संपन्न कराई गई है.

अवैध कब्जे पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश

इस साल भी सरकार कई विभागों में नियुक्ति करने जा रही है। इसके जरिए लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी. वहीं मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जे की शिकायत पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई कराइए, पीड़ित पक्ष को संतुष्ट कराइए और फिर शासन को अवगत भी कराइए. ऐसी शिकायतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस