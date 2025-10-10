'रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहनें, ये नहीं होना चाहिए', CM योगी ने ली चुटकी

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपा देवी पार्क में आयोजित स्वदेशी मेले का आगाज करने पहुंचे थे. इस बीच सीएम ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी चीजों को खरीदने और अपनाने पर जोर दिया है. उन्होंने लोगों से स्वदेशी खरीदने की अपील भी की है. सीएम ने अपनी अपील में लोगों से दीवाली के त्योहार पर स्वदेशी उपहार देने के लिए भी कहा है. इस बीच सीएम ने सांसद रवि किशन की भी चुटकी ली है. सीएम ने कहा स्वदेशी गिफ्ट दीजिए लेकिन रवि किशन की तरह विदेशी का इस्तेमाल मत कीजिए.

रवि किशन की ली सीएम ने चुटकी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा जो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें. मजाकिया अंदाज में सीएम ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहनें.

वहीं उन्होंने आगे कहा, इन चीजों के लिए मैंने उनको कहा है, कि जो बोलना है वहीं करो और जितना करना है, उतना ही बोलो. इसी पर सीएम ने लोगों से अपील की और वे जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी ही दें, जो भी खरीदें स्वदेशी ही खरीदें.

गोबर के दीप जलाने के लिए कहा

सीएम ने संबोधन में स्वदेशी पर ध्यान देने के लिए कहते हुए निवेदन किया कि इस बार दीपावली पर अपने घरों को गोबर के दीपों से जगमग करें. हर घर में हिंदू गौरी-लक्ष्मी की पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है. और मानना है कि इसमें लक्ष्मी का साक्षात वास होता है.

इस दौरान सीएम ने एक यादव समाज के युवक के साथ बातचीत का भी जिक्र किया है. सीएम योगी ने आज गोरखपुर में दीवाली के पहले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों की सौगात दी.

माफियाओं पर किया प्रहार

इस अवसर पर उन्होंने रवि किशन की खूब चुटकी ली. वहीं दबंग और माफियाओं पर जमकर बरसे. उन्होंने दबंग और माफियाओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लखनऊ में जहां पर दबंग और माफियाओं ने सरकारी जमीन कब्जा करके बड़ी-बड़ी हवेली बनवाई थी. हवेली हटा करके वहां पर हम लोगों ने गरीबों के आवास बनवा दिए हैं. दीवाली के पहले गरीबों को आवास उपलब्ध कराएंगे.