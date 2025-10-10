'सुख के समय नहीं बल्कि दुख...', अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर संजय निषाद ने साधा निशाना

यूपी सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद गोंडा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे .जहां पर गौरा विधानसभा में निषाद समाज की जनता के साथ एक निजी मैरिज हॉल में सम्मेलन ने निषाद समाज के कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भर दी.

वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा तो आजम खान को जेल में रही होगी उस समय अखिलेश यादव को मिलना चाहिए था. दुख के साथ खड़ा रहना चाहिए, सुख में तो सब मिलने जाते हैं. अब जेल से बाहर आ गए हैं. अब तो उनसे सभी मिलेंगे.

आजम-अखिलेश की मुलाकात पर बोले मंत्री

संजय निषाद ने अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के सवाल पर कहा कि सुख के समय नहीं बल्कि दुख के समय आदमी को खड़ा रहना चाहिए जेल में आजम खान को दुख था तो अखिलेश यादव को उस समय खड़ा रहना चाहिए था बाहर आने के बाद तो सभी आजम खान से मिलेंगे.

यूपी सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद में अखिलेश यादव के PDA पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो PDA नजर आती है और जब सत्ता में रहते हैं तो इनको अमर सिंह एंड कंपनी नजर आती है.

मैं कहता हूं कि असली PDA डॉ. संजय निषाद, बसपा सुप्रीमो मायावती और बिहार के प्रकाश भाई के पास है इनके साथ और कोई लेने नहीं है. ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तब PDA नहीं दिखाई देता.

निषाद समाज को दी नसीहत

इस दौरान निषाद समाज को नसीहत देते हुए कहा, जब बेईमानों का झंडा उठाते थे तब पीठ पर डंडा खाते थे. यह निषाद समुदाय जब तक दूसरे का झंडा उठाएगा तब तक पीठ पर डंडा खाता रहेगा. मैं उनसे कहने आया हूं कि उठाओ डंडा उसमें लगाओ निषाद का झंडा और मत बनो अंधा और बंद करो बेईमानों का धंधा.

इसलिए इनको जागना पड़ेगा आपका हिस्सा लूटने वाला डंडा से नहीं मरेगा वह झंडे से मारेगा जैसे ही झंडा लगा लोगे, वैसे ही वह कहेगा कि यह हमारा वोटर नहीं है. जब इसका हिस्सा दे देंगे, तभी यह वोट देगा.

मायावती की रैली को लेकर क्या बोले संजय निषाद?

कल लखनऊ में बसपा की रैली पर बीजेपी सरकार की तारीफ और सपा सरकार पर आरोप लगाए हैं. इस पर संजय निषाद ने कहा कि जिसने जैसा किया होगा, उसके लिए वैसा कहना पड़ेगा. दलितों से महापुरुषों का नाम बदलेंगे तो यह कहा जाएगा सत्ता में रहेंगे तो नाम बदलेंगे और सत्ता से जब बाहर हो जाएंगे तो पूजा करेंगे माला पहनाएंगे-यह तो कहना ही पड़ेगा. अगर सीएम योगी ने अच्छा कार्य किया है, तो उसकी सराहना करनी ही पड़ेगी.