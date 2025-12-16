CM योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी में पूजा, रामलला के चरणों में नवाया शीश
CM Yogi Adityanath Ayodhya Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 दिसंबर को अयोध्या का दौरा किया. उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की, राज्य की समृद्धि की कामना की.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार (16 दिसंबर) को अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. अयोध्या आगमन पर महापौर, जनप्रतिनिधियों सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया.
मुख्यमंत्री सुबह सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे. जहां से वह सीधे हनुमानगढ़ी गए और संकटमोचन हनुमान के दरबार में विधिवत हाजिरी लगाई. दर्शन-पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री ने उपस्थित आमजन का अभिवादन स्वीकार किया.
मुख्यमंत्री ने किया विधिवत पूजा अर्चना
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे. उन्होंने श्रीरामलला के श्रीचरणों में शीश झुकाकर श्रद्धा व्यक्त की और विधिवत पूजा अर्चना की. मंदिर परिसर में आध्यात्मिक वातावरण के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और जनकल्याण की कामना की.
श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का किया स्वागत
मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर अयोध्या में विशेष उत्साह देखने को मिला. श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या के समग्र विकास और धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने की बात कही.
मुख्यमंत्री का यह दौरा अयोध्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते रहे हैं. इस दौरे के दौरान उन्होंने धार्मिक और विकास कार्यों का जायजा लिया.
जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अयोध्या के समग्र विकास और धार्मिक पर्यटन को एक नई विश्वव्यापी पहचान मिली है. इस दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया. मुख्यमंत्री ने अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उनका यह दौरा यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
