उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर स्वच्छता मित्रों के सम्मान समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने काशी की स्वच्छता को लेकर उनकी जमकर सराहना की. इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता मित्रों को किट का वितरण भी किया. इसके अलावा उन्होंने हर कर्मचारी के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी साफ कह दिया है.

इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाईकर्मियों को लेकर वाराणसी से एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने इस बीच कहा कि आने वाले वक्त में 16 से 20 हज़ार रुपये सीधे सफाई मित्रों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इस दौरान सीएम योगी ने सफाईकर्मियों की जमकर तारीफ की है.

अब सीधा खाते में जाएगी सैलरी- योगी आदित्यनाथ

वाराणसी के पिपलानी कटरा स्थित सफाई मित्र सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर कहा कि- अगर यह अभियान नियमित तौर पर चलता रहेगा तो कोई भी यह नहीं कहेगा की चुनावी दौर में ही सफाई की जाती है.

वहीं सफाईकर्मियों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आप जिस तरह शहर को गंदगी मुक्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं. ठीक उसी तरह आपके जीवन से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं.

सीएम ने कहा कि- आने वाले समय में 16 से 20 हजार सैलरी सीधा सफाई मित्रों के खाते में पहुंचेगी. इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक सफाईमित्रों के आयुष्मान कार्ड बनने को लेकर भी स्पष्ट कर दिया.

सीएम से मिलने के बाद गदगद दिखे सफाईमित्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सफाई मित्रों पर पुष्पवर्षा भी की. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सफाई मित्रों ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया है. हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम और भी दुगनी ऊर्जा से काशी को स्वच्छ बनाने के लिए काम करेंगे और काशी को नंबर वन बनाएंगे.